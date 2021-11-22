Россия продолжает закупать за рубежом основные продукты питания

Россия закупает картофель за рубежом, в том числе в Египте, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Государственной думы по аграрным вопросам Рената Сулейманова.
По его словам, из-за рубежа завозится большое количество этого овоща «потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас». Как заявил парламентарий, в России значительно разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой.
«Сейчас с этим у нас проблема, продукция просто пропадает, потому что примерно половина овощей у нас выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится все меньше», — объяснил депутат. Он отметил, что Россия пока может обеспечивать себя лишь зерном.
«Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза. Частично мы сами покрываем потребность в свинине, в птице», — подчеркнул член комитета.
Собственно, старинная проблема – не вырастить, а собрать и сохранить.
Но кто этим будет заниматься? Эффективные менеджеры?
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стоик7930 написал 22.11.2021 11:35
"Русский народ нам нужен лишь как навоз истории. Россия - наш враг. Она населена злыми бесхвостыми обезьянами, которых почему-то называют людьми… Нет ничего бездарней и лицемерней, чем русский мужик. Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры мира из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, то раздавим Россию и на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма, станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния… А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию - офицеров, академиков, писателей!…"????????
Или это фальшивка или русский народ чувствует Это уже больше 100 лет????
ЧК-КГБ - инструмент геноцида русского народа?
арам кац написал 22.11.2021 11:22
С Ноября по Февраль температура ниже нуля. Даже елочка не растет.
стоик7930 написал 22.11.2021 11:15
продовольственное импортозамещение - фикция, прикрываемая белорусскими поставками санкционного продовольствия?