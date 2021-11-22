Про "Курск" лгали 20 лет

Российская противолодочная авиация обнаружила столкнувшуюся с «Курском» иностранную подлодку у берегов Норвегии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом во время трагедии.

«Она некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила — пошла к себе в базу, что было зафиксировано нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — отметил Попов.

Напомним, что подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. В результате инцидента погиб весь экипаж судна в составе 118 человек. Согласно официальной версии, причиной происшествия стал тепловой взрыв компонентов торпеды, который привёл к последующей детонации.

Напомню, что на вопрос Ларри Кинга - "Что с вашей подлодкой?", Путин ответил сакраментальное: «Она утонула!» Хотя тогда уже безусловно знал, что произошло.

Тем более, что по горячим следам трагедии версия о столкновении озвучивалась разными специалистами, хотя бы при анализе повреждений корпуса «Курска».

Но официоз молчал. И версия президента «Она утонула!» стала определяющей…

А.Б.