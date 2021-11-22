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Московский листок

Про "Курск" лгали 20 лет

Опубликовано 22.11.2021 в разделе комментариев 3

путин цензура кремль
Про "Курск" лгали 20 лет

Российская противолодочная авиация обнаружила столкнувшуюся с «Курском» иностранную подлодку у берегов Норвегии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом во время трагедии.

«Она некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила — пошла к себе в базу, что было зафиксировано нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — отметил Попов.

Напомним, что подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. В результате инцидента погиб весь экипаж судна в составе 118 человек. Согласно официальной версии, причиной происшествия стал тепловой взрыв компонентов торпеды, который привёл к последующей детонации.

Напомню, что на вопрос Ларри Кинга - "Что с вашей подлодкой?", Путин ответил сакраментальное: «Она утонула!» Хотя тогда уже безусловно знал, что произошло.

Тем более, что по горячим следам трагедии версия о столкновении озвучивалась разными специалистами, хотя бы при анализе повреждений корпуса «Курска».

Но официоз молчал. И версия президента «Она утонула!» стала определяющей…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Одна из версий
Glazok написал 22.11.2021 12:18
Начиная с 1991 г на советский народ обрушились мегатонны вранья и не с запада а из местных СМИ. Уничтожение АПЛ "Курск" с первых моментов было представлено как техногенная катастрофа, но народ был уверен, что это было нападение и это подтверждали многочисленные нестыковки в сообщениях правящего режима. Одним из таких моментов было и обнаружение странного предмета лежащего на дне не вдалеке от поврежденной лодки, о котором сообщил клебанов, назвав это предмет аварийным буем. Однако, на следующий день он заявил , что этот предмет исчез. Так, что это было? Одна из версий - это был подводный дрон несущий торпеду, т.е. убийца подлодок. Предположительно он зашел в зону учений отделившись от одной из несущих его подлодок НАТО и поразил АПЛ "Курск" , но от мощного взрыва несколько пострадал и лег на дно. Кстати и лодка НАТО тоже пострадала от мощнейшего взрыва , но сумела добраться до Норвегии .В дальнейшем в западной печати была опубликована фотография этого дрона выброшенного на побережье Норвегии и обнаруженного рыбаками. Далее все в том числе и наши СМИ как по команде перестали сообщать об этом факте!
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(без названия)
стоик7930 написал 22.11.2021 11:37
Это троцкий сказал????
"Русский народ нам нужен лишь как навоз истории. Россия - наш враг. Она населена злыми бесхвостыми обезьянами, которых почему-то называют людьми&#8230; Нет ничего бездарней и лицемерней, чем русский мужик. Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры мира из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, то раздавим Россию и на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма, станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния&#8230; А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию - офицеров, академиков, писателей!&#8230;"????????
Или это фальшивка или русский народ чувствует Это уже больше 100 лет????
ЧК-КГБ - инструмент геноцида русского народа?
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(без названия)
стоик7930 написал 22.11.2021 11:23
слава карлику???
ему поставят памятник в Сраиле при жизни?
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