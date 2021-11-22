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Московский листок

Роснано оказалось на пороге банкротства

Опубликовано 22.11.2021 в разделе комментариев 0

чубайс электроэнергия
Роснано оказалось на пороге банкротства

Мосбиржа без объяснения причин прекратила торги всеми ценными бумагами госкорпорации «Роснано», размещенных с 2014 по 2020 год. Их общая сумма оценивается в 70 млрд рублей, они «зависли» у инвесторов. Причины приостановки торгов и возможный период их восстановления Мосбиржа не уточнила.

Одновременно с этим появилась информация о проведённом в пятницу, 19 ноября, совещании руководства компании с крупными держателями облигаций. Речь шла, по официальным данным, о реструктуризации долга, но инвесторы уже всерьёз встревожены.

«Роснано» была создана в 2007 году в виде госкорпорации для развития нанотехнологий в России, но в 2011 году отказалась от этого статуса и была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. С 2008 года до декабря 2020 года ее бессменным руководителем был Анатолий Чубайс.

В декабре 2020 года он сообщил, что покидает свой пост, и ему «не стыдно посмотреть на то, что сделано». Однако деятельность «Роснано» при Чубайсе неоднократно подвергалась критике. В 2013 году Счётная палата выявила в корпорации неэффективный менеджмент, убытки, а также работу над проектами, не связанными с нанотехнологиями.

В конце 2015 года в Интернет попала запись речи Чубайса с корпоратива, где он заявил, что «У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто "ворочать" большими деньгами, а ещё и вложить их в нашу долгосрочную стратегию!».

В апреле 2021 года стало известно, что чистый убыток «Роснано» за 2020 год составил 52,9 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос в 3,2 раза.

Основным источником финансирования «Роснано» считаются заёмные средства. В 2020 году на обслуживание долга компания потратила около 22 млрд рублей, при этом 9 млрд были направлены на погашение основной суммы, а 13 млрд — на уплату процентов.

 



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