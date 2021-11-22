Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Россия продолжает закупать за рубежом основные продукты питания https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Бывший главком Северного флота назвал истинную причину трагедии «Курска» https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Запретят упоминать национальность преступников
4 Заметного снижения эпидемических показателей в Москве пока не видно
5 Польша пригрозила полностью закрыть границу с Белоруссией
6 «Роснано» оказалось на пороге банкротства https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Назвал Крым российским – и победил на выборах
9 Людоеды Петербурга
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