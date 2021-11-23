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Московский листок

"Пионер Финанс" развернулся к жильцам лицом. Лицо оказалось малоотличимо от...

Опубликовано 23.11.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
"Пионер Финанс" развернулся к жильцам лицом. Лицо оказалось малоотличимо от...

22 ноября в Никулинском суде г. Москвы прошло досудебное заседание по иску «Пионер Финанса» к одной из жительниц дома по Аминьевскому шоссе 9. «Пионер Финанс» потребовал её выселения на улицу, как получившей субсидию на приобретение жилья от ДГИ. Отметим, что в реальности она, как и множество других жильцов (на которых поданы аналогичные иски) никаких субсидий не получала.

Дополнительно отметим, что неделю назад представитель «Пионер Финанса» во время встречи обещал юристу Антонине Кучиной («Движение общежитий», Правозащитная организация «Восход») представляющей интересы жителей дома, что иски будут отозваны. Однако на суд заявились и юристы «Пионер Финанса» и юристы «Пионер Эстейта» и юристы «Моспромстроя» (первого владельца общежития) и заявили, что иски отзывать не будут.

Предварительное заседание по данному делу назначено на 23 декабря, заседание по существу на 18 января.

Напоминаем. «Пионер Финанс» появился в домах по Аминьевскому шоссе 7 и 9 летом 2021 г. Он попытался зачистить дома 7 и 9 и побудить жильцов к переезду на Гурьянова 53 способом, сильно напоминающим о 90-х. На жильцов насылали лихих брaтков, кpушивших дом кyвaлдaми (это называлось ремонтом). Один раз, одновременно с действиями брaткoв, в дoме вспыхнул пoжaр, в другой раз одна из жительниц общежития чуть не пoгиблa от богатырского взмаха кувaлдой.

После многочисленных и настойчивых (причём, под видеозапись) обращений граждан во все органы власти и надзорные органы подвигами пионеров рынка заинтересовался не только СК, но и лично Бастрыкин. В настоящее время в домах стало тихо.

Во время встречи 9 ноября представитель «Пионер-финанса» обещал, что развернётся к жильцам лицом. И развернулся. Только вот лицо оказалось малоотличимо от иного места на теле.



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