Путин не нападет на Украину, потому как не знает, что дальше делать с Россией

Сказать честно, я не очень верю в возможность нападения Путина на Украину, несмотря на имеющую место концентрацию войск около границ. И вот почему. У Путина и Ко сегодня нет абсолютно никакого понимания, что делать дальше, никаких стратегических целей и соответственно планов. Только действия по обстановке, направленные на сохранения статус-кво.

До 14 года у Путина ещё была цель, понимание, чего он хочет и вера в возможность достижения этой цели. Путин видел Россию сильным игроком в капиталистическом мире, для чего ему нужен был Таможенный союз с Украиной. В этом случае Москва становилась сильным игроком, серьезным центром накопления капитала. Но это борьбу за Украину Путину проиграл. Стратегические планы разменяли на Крым и подожгли войну на Донбассе.

Сегодня, повторюсь, Путин не знает, что делать дальше. Таможенный союз без Украины – это, вообще, ни о чем. Ввести Россию в клуб сильных мира сего не получилось, теперь им уже ясно, что и дальше не получится. Авантюры в Сирии и Ливии – это тоже от непонимания того, что делать дальше, попытка накачать себе вес и возможно что-нибудь выторговать, но, что и зачем тоже не понятно. Причем, не понятно, им самим.

Кремль не очень понимает, что делать с Лукашенко и Белоруссией. Присоединять? Зачем? Есть все основания полагать, что никакого энтузиазма это не вызовет, особенно в Беларуси. Лучше было бы просто иметь лояльного России президента, который пользовался хоть каким-нибудь доверием населения. Присоединение Беларуси без воли народа, под руководством сидящего на штыках Лукашенко – это присоединять огромную проблему.

Кремль не знал, что делать во время Армяно-Азербайджанской войны. Спасать союзную Армению? А зачем? Россию вытесняют из Закавказья. Ну и ладно, потому что в Кремле не знают, зачем России Закавказье. У Кремля есть трубы, есть нефть и есть газ. И этого в принципе вполне достаточно, если большого проекта не получилось.

Война с Украиной? Тоже непонятно, зачем. Россия не может завоевать Украину. Сегодня российские войска не будут встречать цветами ни в Одессе, ни в Харькове. Большинство граждан Украины действительно хотят мира и восстановления отношений с Россией, чтобы было как раньше. Но никто не хочет видеть российские танки в своей стране. Путин военным путем не может решить ни одного вопроса с Украиной. Не получится ни Новороссии, ни коридора в Крым. Но, Путин не может и отдать ЛДНР, исходя из необходимости сохранять статус-кво, поэтому и войска там, чтобы Украина не вздумала вдруг всё решить одним резким ударом. Донбасс, как серая зона – часть статуса-кво.

Сегодня Путин и его окружение больше всего думают о сохранении власти и капиталов, но и здесь не могут придумать ничего, так как в стране разрушены все институты, а просто передать власть практически невозможно, потому как сразу же всё посыплется. Поэтому парни просто бредят стабильностью, борются за плавучесть, продлевают полномочия незаменимого, и ждут, а вдруг в мире что-то радикально измениться и у них появятся ходы, которых сейчас нет.

Они прямо как революционеры ждут какой-нибудь спасительной бури, которая бы всё списала и снова вернула шансы. При этом в их понимании буря должна быть такая, чтобы по итогу они все остались миллиардерами. Быть смытыми на обочину вместе с правящими классами других стран они тоже не хотят. Неплохо, чтобы грянул экономический кризис, рухнула бы глобальная финансовая система и тут Путин бы предложил что-нибудь для спасения глобального капитализма и правящие классы мира объединились бы для борьбы с народами. Такие примерно мечты и фантазии гуляют сейчас в Кремле.