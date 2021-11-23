Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин не нападет на Украину, потому как не знает, что дальше делать с Россией

Опубликовано 23.11.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Путин не нападет на Украину, потому как не знает, что дальше делать с Россией

Сказать честно, я не очень верю в возможность нападения Путина на Украину, несмотря на имеющую место концентрацию войск около границ. И вот почему. У Путина и Ко сегодня нет абсолютно никакого понимания, что делать дальше, никаких стратегических целей и соответственно планов. Только действия по обстановке, направленные на сохранения статус-кво.

До 14 года у Путина ещё была цель, понимание, чего он хочет и вера в возможность достижения этой цели. Путин видел Россию сильным игроком в капиталистическом мире, для чего ему нужен был Таможенный союз с Украиной. В этом случае Москва становилась сильным игроком, серьезным центром накопления капитала. Но это борьбу за Украину Путину проиграл. Стратегические планы разменяли на Крым и подожгли войну на Донбассе.

Сегодня, повторюсь, Путин не знает, что делать дальше. Таможенный союз без Украины – это, вообще, ни о чем. Ввести Россию в клуб сильных мира сего не получилось, теперь им уже ясно, что и дальше не получится. Авантюры в Сирии и Ливии – это тоже от непонимания того, что делать дальше, попытка накачать себе вес и возможно что-нибудь выторговать, но, что и зачем тоже не понятно. Причем, не понятно, им самим. 

Кремль не очень понимает, что делать с Лукашенко и Белоруссией. Присоединять? Зачем? Есть все основания полагать, что никакого энтузиазма это не вызовет, особенно в Беларуси. Лучше было бы просто иметь лояльного России президента, который пользовался хоть каким-нибудь доверием населения. Присоединение Беларуси без воли народа, под руководством сидящего на штыках Лукашенко – это присоединять огромную проблему. 

Кремль не знал, что делать во время Армяно-Азербайджанской войны. Спасать союзную Армению? А зачем? Россию вытесняют из Закавказья. Ну и ладно, потому что в Кремле не знают, зачем России Закавказье. У Кремля есть трубы, есть нефть и есть газ. И этого в принципе вполне достаточно, если большого проекта не получилось. 

 

Война с Украиной? Тоже непонятно, зачем. Россия не может завоевать Украину. Сегодня российские войска не будут встречать цветами ни в Одессе, ни в Харькове. Большинство граждан Украины действительно хотят мира и восстановления отношений с Россией, чтобы было как раньше. Но никто не хочет видеть российские танки в своей стране. Путин военным путем не может решить ни одного вопроса с Украиной. Не получится ни Новороссии, ни коридора в Крым. Но, Путин не может и отдать ЛДНР, исходя из необходимости сохранять статус-кво, поэтому и войска там, чтобы Украина не вздумала вдруг всё решить одним резким ударом. Донбасс, как серая зона – часть статуса-кво. 

Сегодня Путин и его окружение больше всего думают о сохранении власти и капиталов, но и здесь не могут придумать ничего, так как в стране разрушены все институты, а просто передать власть практически невозможно, потому как сразу же всё посыплется. Поэтому парни просто бредят стабильностью, борются за плавучесть, продлевают полномочия незаменимого, и ждут, а вдруг в мире что-то радикально измениться и у них появятся ходы, которых сейчас нет. 

Они прямо как революционеры ждут какой-нибудь спасительной бури, которая бы всё списала и снова вернула шансы. При этом в их понимании буря должна быть такая, чтобы по итогу они все остались миллиардерами. Быть смытыми на обочину вместе с правящими классами других стран они тоже не хотят. Неплохо, чтобы грянул экономический кризис, рухнула бы глобальная финансовая система и тут Путин бы предложил что-нибудь для спасения глобального капитализма и правящие классы мира объединились бы для борьбы с народами. Такие примерно мечты и фантазии гуляют сейчас в Кремле.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • К вам приходили переписчики?:
Результаты
Интернет-ТВ
Людоеды Петербурга
Людоеды Петербурга
22.11.2021
Золотой песок Советского альпинизма
Золотой песок Советского альпинизма
22.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин не нападет на Украину, потому как не знает, что дальше делать с Россией (0)
"Пионер Финанс" развернулся к жильцам лицом. Лицо оказалось малоотличимо от... (0)
Людоеды Петербурга (0)
Золотой песок Советского альпинизма (0)
Роснано оказалось на пороге банкротства (12)
Про "Курск" лгали 20 лет (31)
Россия продолжает закупать за рубежом основные продукты питания (14)
Как евреи споили русский народ (18)
Украина пытается спровоцировать войну (37)
Kaтоpжный труд, клoпы, фeкaлии. Аромат капитализма (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: На радость небратьям?.....
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Путин не нападет на Украину, потому что не знает, что дальше делать с Россией
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Турки нацелились на Донбасс: Анкара готовит "ядерную опцию" для войны в непризнанных республиках
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Не стоит питать иллюзий: политолог о заявлении президента Болгарии по Крыму Об этом сообщает "Рамб
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия и сближение тюркских народов: возможны ли здесь красные линии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss