Мандатная комиссия рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник рекомендовала палате удовлетворить просьбу генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина. В конце октября его задержали в Саратовской области с тушей убитого лося, но без разрешения на охоту.

Генпрокурор Краснов попросил разрешения палаты на возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК («Незаконная охота»), проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также на привлечение коммуниста к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

По ст. 258 УК Рашкину грозит штраф в размере 0,5–1 млн руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Признаться, весь этот "Рашкин-гейт" изрядно надоел. Как только два саратовских егеря "совершенно случайно" задержали бухого депутата Рашкина с лосиным мясом в багажнике, исход дела был уже ясен - лишат неприкосновенности и осудят. Всё, больше нет такого политика.

Но вопросы остаются, и они совсем не к Рашкину.

Вот что это за депутатская неприкосновенность, если ее снимают, как использованный презерватив, на раз? Причем голосами парламентского большинства - в отношении любого депутата от оппозиции. В принципе, "Единая Россия" может прямо сейчас лишить неприкосновенности всех остальных депутатов - и ничего не поделаешь, большинство.

Вообще депутатская неприкосновенность - это инструмент, защищающий именно меньшинство от произвола большинства. А если ее можно снимать "на раз", то это не неприкосновенность.

Вот почему, отдавать Рашкина прокурору или нет, решают его политические оппоненты? Ведь исход всего дела ясен!

Заметим, избирали депутатов от "Единой России" совсем не те избиратели, что голосовали за Рашкина и КПРФ. То есть избирателей Рашкина никто не спрашивает, а его устраняют от имени совсем других избирателей.

Я понимаю, если бы существовал институт отзыва депутата его избирателями. Тогда более-менее логично, "я вас выдвигал, я вас и задвину".

А сейчас нелогично. Потому что право лишать депутата полномочий имеют право лишь его непосредственные избиратели. А никак не комиссия, к тому же какая-то мандатная...

А.Б.