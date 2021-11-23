Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мандатная комиссия рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

Опубликовано 23.11.2021 в разделе комментариев 1

кпрф зюганов рашкин
Мандатная комиссия рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник рекомендовала палате удовлетворить просьбу генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина. В конце октября его задержали в Саратовской области с тушей убитого лося, но без разрешения на охоту. 

Генпрокурор Краснов попросил разрешения палаты на возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК («Незаконная охота»), проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также на привлечение коммуниста к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

По ст. 258 УК Рашкину грозит штраф в размере 0,5–1 млн руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Признаться, весь этот "Рашкин-гейт" изрядно надоел. Как только два саратовских егеря "совершенно случайно" задержали бухого депутата Рашкина с лосиным мясом в багажнике, исход дела был уже ясен - лишат неприкосновенности и осудят. Всё, больше нет такого политика.

Но вопросы остаются, и они совсем не к Рашкину.

Вот что это за депутатская неприкосновенность, если ее снимают, как использованный презерватив, на раз? Причем голосами парламентского большинства - в отношении любого депутата от оппозиции. В принципе, "Единая Россия" может прямо сейчас лишить неприкосновенности всех остальных депутатов - и ничего не поделаешь, большинство. 

Вообще депутатская неприкосновенность - это инструмент, защищающий именно меньшинство от произвола большинства. А если ее можно снимать "на раз", то это не неприкосновенность.

Вот почему, отдавать Рашкина прокурору или нет, решают его политические оппоненты? Ведь исход всего дела ясен!

Заметим, избирали депутатов от "Единой России" совсем не те избиратели, что голосовали за Рашкина и КПРФ. То есть избирателей Рашкина никто не спрашивает, а его устраняют от имени совсем других избирателей.

Я понимаю, если бы существовал институт отзыва депутата его избирателями. Тогда более-менее логично, "я вас выдвигал, я вас и задвину".

А сейчас нелогично. Потому что право лишать депутата полномочий имеют право лишь его непосредственные избиратели. А никак не комиссия, к тому же какая-то мандатная...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Адольф Гитлер в своей книге "Майн Кампф" издевался над буржуазным парламентом. Фракции, комиссии,
комитеты, писал он, нужны для того, написал 23.11.2021 03:26
чтобы парламентом управлял один человек, который туда этих парламентариев посадил.
.
Гитлер называл это "гнилой демократией", а когда пришел к власти, в здании парламента устроил казарму.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • К вам приходили переписчики?:
Результаты
Интернет-ТВ
Людоеды Петербурга
Людоеды Петербурга
22.11.2021
Золотой песок Советского альпинизма
Золотой песок Советского альпинизма
22.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мандатная комиссия рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности (1)
Путин не нападет на Украину, потому как не знает, что дальше делать с Россией (1)
"Пионер Финанс" развернулся к жильцам лицом. Лицо оказалось малоотличимо от... (0)
Людоеды Петербурга (0)
Золотой песок Советского альпинизма (0)
Роснано оказалось на пороге банкротства (12)
Про "Курск" лгали 20 лет (31)
Россия продолжает закупать за рубежом основные продукты питания (14)
Как евреи споили русский народ (18)
Украина пытается спровоцировать войну (37)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: На радость небратьям?.....
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Путин не нападет на Украину, потому что не знает, что дальше делать с Россией
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Турки нацелились на Донбасс: Анкара готовит "ядерную опцию" для войны в непризнанных республиках
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Не стоит питать иллюзий: политолог о заявлении президента Болгарии по Крыму Об этом сообщает "Рамб
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия и сближение тюркских народов: возможны ли здесь красные линии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss