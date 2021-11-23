Государство РФ требует от мировых компаний поделиться коммерческой тайной

То, что Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных интернет-компаний открыть представительства на территории России, - хорошо.

Вопрос в другом. РКН рекомендует этим компаниям установить счетчики посещаемости на выбор:

1. Спутник / аналитика

2. Яндекс.Метрика

3. Рейтинг@mail.ru

4. Рамблер/Топ-100

5. Mediascope

6. Liveinternet

7. HotLog

8. AppMetrica

9. WEB-Index Mobile

10. MyTracker

Все, казалось бы, тоже хорошо: наши российские счетчики будут установлены на страницах самых известных мировых компаний. Но:

Роскомнадзор посоветовался с самими этими компаниями, смогут ли они выдержать объем анализируемых данных? Не упадут ли их ресурсы? Это при том, что я, например, работая в Рунете с 1998 года, о некоторых не слышал, а исследовав качество других, уже через месяц отказался от использования?

Другое - вопрос о конкуренции.Когда РКН рекомендует установить иностранным интернет-компаниям счетчики их российских конкурентов, т.е. откровенно предлагает сливать конкурентам данные о своих пользователях, маркетинговых ходах и т.д., это уж как-то совсем не по-бизнесовому, прикрываясь статусом.

И третье. Подавляющее большинство из этих счетчиков реально замедляют загрузку страниц, ускорение которых Гугл заявил уж год как, кажется, одним из факторов ранжирования. И тут ему придется отказываться от политики быстрого доступа пользователей к результатам поисковой выдачи (учитывая, кстати, что у него самого система аналитики установлена на большинстве российских ресурсов). Это требование, на мой взгляд, может объясняться лоббированием другой поисковой системы.

Ну и кого я не увидел в списке, так это китайской Алибабы, которая успешно ворвалась на российский рынок и конкурирует с Озон и Авито, занимая, согласно данным Медиаскопа, 8 место среди крупнейших холдингов в Рунете, опережая эти две компании.

В любом случае, вопрос о трафике (откуда, на что, как долго) является одним из главных в этом вопросе. Он по умолчанию для многих является коммерческой тайной. И вот тут государство, которое освободило с недавних пор некоторые министерства от обязанностей проводить тендеры через открытую систему госзакупок, предлагает иностранным компаниям начать делиться ею с конкурентами. Мило)

По применению закона, полагаю, возможны судебные споры и - одновременно - смогу понять, если эти тринадцать компаний будут вынуждены уйти с российского рынка, как какие-то из них покидали китайский, кажется.

Интересно, что скажет Герман Клименко, кстати...