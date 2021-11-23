Экономика не растет, а растут только цены #госдума #социалза #гартунг Депутат Валерий Гартунг пытается с думской трибуны ответить на вопрос, почему ЦБ РФ превращает экономику страны в "поле чудес"? #Госдума, #СоциалЗа, #Гартунг



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