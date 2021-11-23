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Московский листок

Экономика не растет, а растут только цены

Опубликовано 23.11.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #гартунг

Депутат Валерий Гартунг пытается с думской трибуны ответить на вопрос, почему ЦБ РФ превращает экономику страны в "поле чудес"?

#Госдума, #СоциалЗа, #Гартунг



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7930 написал 23.11.2021 12:19
Болтун или сознательный громоотвод этот валера?
абрамовичи вахтовым методом грабят русский народ, уничтожают русский народ через еде-отраву, повышение пенсионного возраста.... абрамовичи имеют аппарат много умнее этих валер - не надо учить их грабить, они в этом виртуозы?
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Экономика не растет, а растут только цены
Экономика не растет, а растут только цены
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