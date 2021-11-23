Институту Жириновского предложили дать 400 миллионов бюджетных денег

Основанному Владимиром Жириновским Институту мировых цивилизаций предложено выделить 400 млн руб. на 2022 год. Это следует из поправки к проекту федерального бюджета о социально-ориентированных НКО, внесенной ко второму чтению группой депутатов.

Среди авторов поправки — спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также многие высокопоставленные сенаторы и депутаты.

Хорошее дело – Жириновский основывает институт, а платить за него будет казна.

Институт был учрежден в 1999 году, его основателями являются Либерально-демократическая партия и ее лидер Владимир Жириновский.

В прошлогоднем бюджете институту запланировано было выделить 513 млн руб., а на 2022 год изначально было заложено 126 млн руб. В 2020 году в отчете о расходовании средств институт отчитался о трате 369,7 млн руб.

Глава ЛДПР обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство передало в ведение института принадлежащее РАН 15-этажное здание на Ленинском проспекте, на ремонт которого и выделяются субсидии.

Поди как плохо…

А.Б.