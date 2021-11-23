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Московский листок

США намерены поставлять на Украину "Стингеры"

Опубликовано 23.11.2021 в разделе комментариев 1

украина война киев
США намерены поставлять на Украину "Стингеры"

США рассматривают возможность отправки Украине военных советников и различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер", передает CNN со ссылкой на свои источники.

"Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение", - сообщает телеканал.

Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.

Мне кажется, это не совсем та помощь, которой ждут в Кишиневе «по примеру Донбасса».

Президент Молдавии Мария Санду выступает за полный вывод российских войск с территории страны и заменой миротворцев аналогичной, но гражданской миссией ОБСЕ, а Крым называет оккупированной частью Украины.

В мае 2020 в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Санду заявила: «Решение приднестровского конфликта должно осуществляться по примеру Донбасса. Мы очень надеемся на поддержку официального Киева, потому что по-другому решить ситуацию в Приднестровье мы не сможем».

Хороший пример... 

Да и Киеву, пожалуй, нужней не вооружения устаревших образцов, а экономическая помощь.

Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил на пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

"Дефицит текущего счета на конец сентября составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", — приводит его слова "Голос.ua".

По словам эксперта, желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, хотя Киев и увеличил проценты по облигациям.

"Чтобы было понятно: процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина", — заключил Степанюк.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7930 написал 23.11.2021 12:35
напрашивается аналогия - сионисты готовили ко второй мировой войне жидовский режим в Москве и жидовский режим в Берлине, а потом столкнули лбами славян и немцев?
сейчас жидовский режим в Москве и жидовский режим в Киеве готовят войну уже между славянами - родственник пойдет против родственника - так надеются жиды??
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