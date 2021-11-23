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Московский листок

Россиянам разрешат не платить налоги с доходов ниже 10 тысяч рублей

Опубликовано 23.11.2021 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Россиянам разрешат не платить налоги с доходов ниже 10 тысяч рублей

Законопроект об увеличении суммы не подлежащего налогообложению дохода физических лиц с 4 тыс. рублей до 10 тыс. рублей будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщают «Известия».

"Следует отметить, что доходы в размере 4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года <…>. То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке", - цитирует газета текст пояснительной записки.

По данным издания, в документе говорится, что новая норма позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, получивших в течение года доходы, не подлежащие налогообложению.

То есть с пенсий и окладов в 13 тысяч налоги платить все равно нужно… Спасибо, конечно, за заботу.

Напомню, в позднем СССР подоходный налог не платился с сумм ниже 70 рублей, то есть размера минимальной зарплаты, которая была лишь в 2 раза ниже средней, около 145 рублей.

В 2021-м году средняя зарплата в РФ около 55 тысяч рублей, то есть все равно, как если бы не платили налог с доходов ниже 27 тысяч. А в РФ даже с учетом поправки, даже с прожиточного минимума приходится платить.

 А.Б.



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