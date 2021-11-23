«Левада»: треть россиян сталкивались с нарушением своих прав #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Рашкина лишают мандата https://forum-msk.org/material/news/1... 2 «Левада»: треть россиян сталкивались с нарушением своих прав 3 Россиянам разрешат не платить налоги с доходов ниже 10 тысяч рублей https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Институту Жириновского предложили дать 400 миллионов бюджетных денег https://forum-msk.org/material/news/1... 5 «Газпром» предупредил Молдову о прекращении поставок газа 6 США намерены поставлять на Украину «Стингеры» https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Россия выставила ультиматум Google, Apple и иностранным соцсетям https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Олжас Сулейменов против американской биолаборатории в Казахстане 9 Число нелегалов на восточной границе ЕС выросло в 15 раз



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