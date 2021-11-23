Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Рашкина лишают мандата https://forum-msk.org/material/news/1...
2 «Левада»: треть россиян сталкивались с нарушением своих прав
3 Россиянам разрешат не платить налоги с доходов ниже 10 тысяч рублей https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Институту Жириновского предложили дать 400 миллионов бюджетных денег https://forum-msk.org/material/news/1...
5 «Газпром» предупредил Молдову о прекращении поставок газа
6 США намерены поставлять на Украину «Стингеры» https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Россия выставила ультиматум Google, Apple и иностранным соцсетям https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Олжас Сулейменов против американской биолаборатории в Казахстане
9 Число нелегалов на восточной границе ЕС выросло в 15 раз
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только ОНИ про это не думают написал 23.11.2021 20:30
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И вот никто не знает! А так же рабсиянцев еще с СССР - УБИВАЛИ миллионами - отсутствием туалетной бумаги.
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Сегодня рабсиянцев убивают пальмой и т.н. ковидом, скоро начнут убивать штрафами и налогами, а потом и открыто псами-садистами.
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В империи уголовников - никаких прав НЕТ. Кроме права уголовников (в погонах и без) ГРАБИТЬ НАСИЛОВАТЬ ПЫТАТЬ И УБИВАТЬ - лоха-фраера ушастого (рабсиянина).
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Нет ничего более ужасного на планете, чем остаться жить в рашказоне - будущее настллько ужасно, что скоро люди миллионами в год, будут самоубиваться всеми возможными способами (в основном травиться газом, прыгать с высоток, вешаться, травится лекарствами, а так же даже самосжигаться).
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Через несколько лет - серия техногенных катастроф, запустит неизбежную гражданскую войну распад, и массовое людоедство, а потом на опустынненные псами-садистами в гитлеровssких погонах карателей - войдет китайская армия, рашказону поделят на протектораты ВСЕ страны мира - кто побогаче и поближе, даже Украина получит себе маленький кусок (если захочет). А уж Турция так пол юга отхапает.