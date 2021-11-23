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Московский листок

«Левада»: треть россиян сталкивались с нарушением своих прав

Опубликовано 23.11.2021 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это ложь. 90% рабсиянцев - ЕЖЕДНЕВНО сталкиваются с нарушением их прав.
только ОНИ про это не думают написал 23.11.2021 20:30
Рабсиянцев выводили столетиями отрицательной селекции, голодоморами, войнами, ГУЛАГами, а потом и закабелением в колхозах и пропиской, а так же очень плохим алкоголем.
.
И вот никто не знает! А так же рабсиянцев еще с СССР - УБИВАЛИ миллионами - отсутствием туалетной бумаги.
.
Сегодня рабсиянцев убивают пальмой и т.н. ковидом, скоро начнут убивать штрафами и налогами, а потом и открыто псами-садистами.
.
В империи уголовников - никаких прав НЕТ. Кроме права уголовников (в погонах и без) ГРАБИТЬ НАСИЛОВАТЬ ПЫТАТЬ И УБИВАТЬ - лоха-фраера ушастого (рабсиянина).
.
Нет ничего более ужасного на планете, чем остаться жить в рашказоне - будущее настллько ужасно, что скоро люди миллионами в год, будут самоубиваться всеми возможными способами (в основном травиться газом, прыгать с высоток, вешаться, травится лекарствами, а так же даже самосжигаться).
.
Через несколько лет - серия техногенных катастроф, запустит неизбежную гражданскую войну распад, и массовое людоедство, а потом на опустынненные псами-садистами в гитлеровssких погонах карателей - войдет китайская армия, рашказону поделят на протектораты ВСЕ страны мира - кто побогаче и поближе, даже Украина получит себе маленький кусок (если захочет). А уж Турция так пол юга отхапает.
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&#171;Левада&#187;: треть россиян сталкивались с нарушением своих прав
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