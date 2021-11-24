Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для молодежи", — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.

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Неожиданно. Хотя, почему?

В стране, где президент - юрист, а все ключевые посты заняты его друзьями-юристами, почему бы следственным органам и не заняться вопросами народного образования?

Нет, я с Бастрыкиным даже не спорю, он интеллигентный человек, и в данном случае совершенно прав. Но причем тут "роль права в обеспечении благополучия человека", о чем говорили на конференции?

Или роль права настолько всеобъемлющая, что завтра на конференции "Вопросы лечения острого аппендицита" опять выступит статусный юрист, и даст указания, скажем, в вопросах гнойной хирургии?

Да и вообще, в свое время в споре генетиков следственные органы поставили такую жирную точку, что до самого открытия ДНК о наследственности в советской науке старались не говорить вообще.

А насчет ЕГЭ, похоже, приговор уже вынесен... Ну и слава богу.

А.Б.