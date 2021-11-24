Почему нельзя помочь умирающим детям? #госдума #социалза #ср Депутат Олег Нилов спрашивает, почему, когда Фонд национального благосостояния буквально пухнет от денег, умирающим детям народ наш собирает по копеечке на лечение, а 50 миллиардов в год на это из фонда выделить нельзя? #Госдума, #СоциалЗа, #СР



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