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Московский листок

Почему нельзя помочь умирающим детям?

Опубликовано 24.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #ср

Депутат Олег Нилов спрашивает, почему, когда Фонд национального благосостояния буквально пухнет от денег, умирающим детям народ наш собирает по копеечке на лечение, а 50 миллиардов в год на это из фонда выделить нельзя?

#Госдума, #СоциалЗа, #СР



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