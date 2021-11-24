Разрушить то, что не успело Люфтваффе в 41-м

Во вторник 23 ноября в 15.00 у входа в здание Центрального Телеграфа (Москва, Тверская улица, дом 7) я - депутат Московской городской Думы Елена Шувалова, член Международного союза музеев Ярослав Гриневский, представители общественности разъяснили ситуацию вокруг предстоящего так называемого приспособления к современному использованию объекта культурного наследия, которым является здание Центрального Телеграфа.

Государственный акт историко-культурной экспертизы на проект (ГИКЭ), который вызывает протесты общественности, размещён на сайте Правительства Москвы.

Замечания к ГИКЭ и протест против его принятия я направила в Департамент культурного наследия. Главное - возмущает, что в Акте историко-культурной экспертизы вообще не нашёл отражения период Великой Отечественной войны. Разрушают рубку Левитана, откуда Молотов объявил о вторжении фашистских захватчиков на нашу землю, откуда Левитан давал сводки о ситуации на фронтах, откуда Сталин обратился со своим знаменитым воззванием "Братья и Сёстры!" Уничтожают чердак, где до сих пор сохранились обгоревшие балки от налётов фашистских бомбардировщиков. Центральный Телеграф был одной из главных целей на картах люфтваффе. Крайне тревожит и судьба Музея Центрального Телеграфа.