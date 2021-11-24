О классовой борьбе, профсоюзах и левых партиях

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России (СПР) Сергей Храмов рассказывает главному редактору ФОРУМа.мск Анатолию Баранову о том, как вернуть политику в профсоюзы, трудящихся в политику, а рабочих научить защищать их собственные интересы. И о том, что профсоюз - это не выдача бесплатных путевок, а забастовки и иные способы класовой борьбы.
#СПР, #СоциалЗа, #Делягин, #Госдума, #профсоюз, #АнатолийБаранов
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стоик7930 написал 24.11.2021 11:38
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