О классовой борьбе, профсоюзах и левых партиях #анатолийбаранов #госдума #социалза #делягин #профсоюз #спр Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России (СПР) Сергей Храмов рассказывает главному редактору ФОРУМа.мск Анатолию Баранову о том, как вернуть политику в профсоюзы, трудящихся в политику, а рабочих научить защищать их собственные интересы. И о том, что профсоюз - это не выдача бесплатных путевок, а забастовки и иные способы класовой борьбы. #СПР, #СоциалЗа, #Делягин, #Госдума, #профсоюз, #АнатолийБаранов



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