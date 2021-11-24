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Московский листок

О классовой борьбе, профсоюзах и левых партиях

Опубликовано 24.11.2021 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #делягин #профсоюз #спр

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России (СПР) Сергей Храмов рассказывает главному редактору ФОРУМа.мск Анатолию Баранову о том, как вернуть политику в профсоюзы, трудящихся в политику, а рабочих научить защищать их собственные интересы. И о том, что профсоюз - это не выдача бесплатных путевок, а забастовки и иные способы класовой борьбы.

#СПР, #СоциалЗа, #Делягин, #Госдума, #профсоюз, #АнатолийБаранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7930 написал 24.11.2021 11:38
"Рублевка" в праве, остальным - дубинка полицая, еда-отрава, пенсия после смерти?
особая награда - Отведать "новичок" и спутникВовочку ?
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