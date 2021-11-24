Росздравнадзор становится репрессивным органом

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность.
В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.
Интересно, что Статья 24 Конституции РФ гласит: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».
Или вакцинация либо отказ от нее уже не относятся к частной жизни граждан?
Также Статья 29 Основного закона гласит: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова», и более того, «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».
Но Росздравнадзору это не интересно…
А.Б.
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Революция написал 24.11.2021 11:44
стоик7930 написал 24.11.2021 11:40
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