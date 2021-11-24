Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете

По данным исследования компании Russian Field, 34% опрошенных россиян теперь боятся шутить в интернете на темы политики, религии и национальности. Последние две темы, впрочем, большинство считает менее опасными.

65% из этой категории людей не решились бы шутить на политические темы. 5% опасаются шуток на религиозную тему и 3% — о национальной или расовой принадлежности.

В прошлом году подобный опрос проводила компания ESET, и 75% опрошенных сказали, что предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Более молодые люди в целом чаще позволяют себе подобный юмор, но все равно используют приватные каналы коммуникации.

Для сравнения, в 2016 году опасающихся озвучивать свои мысли на политические темы было 26% россиян.

Наш контрольный опрос показал:

Социал Za

Боитесь ли вы шутить в сети про политику, религию и национальности?

858 голосов

Боюсь 40 %

Не боюсь 60 %

Ну, в общем, близкие значения. Народ боится.

А.Б.