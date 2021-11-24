Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете

По данным исследования компании Russian Field, 34% опрошенных россиян теперь боятся шутить в интернете на темы политики, религии и национальности. Последние две темы, впрочем, большинство считает менее опасными.
65% из этой категории людей не решились бы шутить на политические темы. 5% опасаются шуток на религиозную тему и 3% — о национальной или расовой принадлежности.
В прошлом году подобный опрос проводила компания ESET, и 75% опрошенных сказали, что предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Более молодые люди в целом чаще позволяют себе подобный юмор, но все равно используют приватные каналы коммуникации.
Для сравнения, в 2016 году опасающихся озвучивать свои мысли на политические темы было 26% россиян.
Наш контрольный опрос показал:
Социал Za
Боитесь ли вы шутить в сети про политику, религию и национальности?
858 голосов
Боюсь 40 %
Не боюсь 60 %
Ну, в общем, близкие значения. Народ боится.
А.Б.
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стоик7930 написал 24.11.2021 11:46
сейчас сионисты угощают шутников "новичком" и спутникВовочкой?