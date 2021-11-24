Реновация - как это будет на Юге

У аналитиков имеется устойчивое мнение о том, что нынешний сити-менеджер Л., президент ФК "Ростов" и просто очень богатый держатель капитала бывшего президента Украины А. и подконтрольный им чиновник ростовской мэрии Б. создали идеальный треугольник.

По-сути, футболисту отдали на откуп городское ДИЗО.

Ожидается, что с предстоящего нового года ими будет запущена новая программа по отъему оставшейся муниципальной собственности (в приоритете строения и помещения). В итоге будет «забрано и поделено» все пустующее из того, что осталось. Затем будет запущена рейдерская программа по отъему сладких кусков из того, что уже находится у кого-то в аренде.

Суть рейдерской программы - «законное изменение» регламента предоставления в аренду и, соответственно, последующего выкупа муниципального имущества (строения и помещения).

Особое внимание будет уделяться «памятникам архитектуры» - а это весь старый центр города, который идеально пойдёт под новую жирную застройку.

«Лучшие умы» ростовской администрации работают сейчас над этим проектом реновации по-ростовски.

Уже «расселены» дома и начат снос (https://t.me/rostov_compro/15981) по ул. Социалистической: от пр. Ворошиловского до пер. Соборного, дальше пойдут до пр. Будёновского. Методы «расселения» не озвучиваются, «под кого» все это делается - тоже. Изначально бандиты столкнулись с проблемой «памятников архитектуры», но затем решили не мелочиться и подойти к процессу глобально... Остальные бла-бла про застройку или не застройку Театрального спуска и т.д. выбрасываются для создания дымовой завесы над процессом реального уничтожения исторического центра города.

Малоуважаемые жители Юга. Вы думали, этот город (эти города) ваш/ваши? Вы ошибались.