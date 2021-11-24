В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам

В Государственной думе перенесли расширенное заседание комитета по безопасности, на котором должны были обсуждать законопроекты о введении QR-кодов. Заседание должно было пройти 24 ноября 2021 года. На нем ожидалось присутствие главы Минцифры Максута Шадаева, главы Минздрава Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Но за день до заседания его было решено перенести. По официальной версии, это сделано для того, чтобы дискуссия была более содержательной. Как сообщает "Медуза"*, рассмотрение закона отложили из-за конфликта в правительстве.

По данным источников издания, в правительстве возник спор между «санитарами» и «экономистами». Первые — это социальный блок под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, вторые — экономическая группа первого вице-премьера Андрея Белоусова. Каждый якобы боится, что новые законы могут повлиять на его контрольные показатели эффективности. Кроме того, Кремль не хочет спровоцировать протесты. Как говорит один из источников «Медузы», «нет такого, чтобы подумать об общественном благе»

В середине ноября правительство подготовило два законопроекта о QR-кодах. Согласно им, во многие общественные места станут пускать только тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом. Первый законопроект касался работы кафе, ресторанов, магазинов и посещения массовых мероприятий. Второй был о самолетах и поездах.