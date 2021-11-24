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Московский листок

В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам

Опубликовано 24.11.2021 в разделе комментариев 1

правительство мишустин
В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам

В Государственной думе перенесли расширенное заседание комитета по безопасности, на котором должны были обсуждать законопроекты о введении QR-кодов. Заседание должно было пройти 24 ноября 2021 года. На нем ожидалось присутствие главы Минцифры Максута Шадаева, главы Минздрава Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Но за день до заседания его было решено перенести. По официальной версии, это сделано для того, чтобы дискуссия была более содержательной. Как сообщает "Медуза"*, рассмотрение закона отложили из-за конфликта в правительстве.

По данным источников издания, в правительстве возник спор между «санитарами» и «экономистами». Первые — это социальный блок под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, вторые — экономическая группа первого вице-премьера Андрея Белоусова. Каждый якобы боится, что новые законы могут повлиять на его контрольные показатели эффективности. Кроме того, Кремль не хочет спровоцировать протесты. Как говорит один из источников «Медузы», «нет такого, чтобы подумать об общественном благе»

В середине ноября правительство подготовило два законопроекта о QR-кодах. Согласно им, во многие общественные места станут пускать только тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом. Первый законопроект касался работы кафе, ресторанов, магазинов и посещения массовых мероприятий. Второй был о самолетах и поездах.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
365 написал 24.11.2021 12:20
Россия стала страной, наиболее продвинутой в построении цифрового фашизма. Вот уже и куар-коды на подходе - самый главный признак фашизации, и которые дают технологию тотального контроля, Оруэллу не снившиеся. Откуарить население- это уже фашизм на практике. И чипы не нужны. Это и есть основная цель мировой закулисы, а пандемия, вакцинация, страх, есть лишь средства ее достижения.
Гинцбурги, сигизмунды и прочие мурашки -верные слуги ВОЗа. ВОЗ -частная организация, провозгласившая себя всемирной. Воз исполняет задачу внедрения фашизма во всем мире посредством пандемии, вакцинации и страха. Главный шаг внедрения практического фашизма -куаризация населения, успешно исполняется. Без хлопот с чипами.
Долой фашизм! Фашисты должны быть уничтожены!
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