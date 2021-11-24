Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид

К двойному астероиду Дидим отправился космический аппарат DART. Главная цель миссии — не изучить небесное тело, а врезаться в него ради испытания концепции защиты Земли от астероидов.
DART направляется к системе из двух астероидов, состоящей из Дидима и вращающегося вокруг него Диморфа, чей орбитальный период равен примерно 12 часам.
Интересно, а что, если эксперимент окажется удачным, астероид сойдет с орбиты и полетит в неизвестном направлении? И тем самым приведет к каким-то непредсказуемым на сегодня последствиям?
В NASA решили – и полетели… А как насчет спросить других? Астероиды ведь надо всеми летают, не только над территорией Соединенных штатов.
А.Б.
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Serg0 написал 24.11.2021 13:02
Во-вторых, для американцев достаточно отвести астероид от своей территории и, возможно, переориентировать его на своего стратегического противника.
Чем на более далеком расстоянии воздействовать на астероид, тем меньше для того потребуется энергии. Современные вычислительные системы смогут рассчитать параметры новой траектории хоть до метра. Скорее всего, придется давать еще корректирующие импульсы, чтобы точно навести астероид на цель, даже если первоначально он и не собирался попадать в нашу планету)).
Так что написал 24.11.2021 12:52
VvPp написал 24.11.2021 12:42