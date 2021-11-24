Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид

Опубликовано 24.11.2021 в разделе комментариев 3

космос рогозин
Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид

К двойному астероиду Дидим отправился космический аппарат DART. Главная цель миссии — не изучить небесное тело, а врезаться в него ради испытания концепции защиты Земли от астероидов.

DART направляется к системе из двух астероидов, состоящей из Дидима и вращающегося вокруг него Диморфа, чей орбитальный период равен примерно 12 часам.

Интересно, а что, если эксперимент окажется удачным, астероид сойдет с орбиты и полетит в неизвестном направлении? И тем самым приведет к каким-то непредсказуемым на сегодня последствиям?

В NASA решили – и полетели… А как насчет спросить других? Астероиды ведь надо всеми летают, не только над территорией Соединенных штатов.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Империализм все превращает в оружие...
Serg0 написал 24.11.2021 13:02
Во-первых, для астероида на расстоянии десятков миллионов километров от земли достаточно добиться отклонения в несколько угловых минут, чтобы избежать столкновения.
Во-вторых, для американцев достаточно отвести астероид от своей территории и, возможно, переориентировать его на своего стратегического противника.
Чем на более далеком расстоянии воздействовать на астероид, тем меньше для того потребуется энергии. Современные вычислительные системы смогут рассчитать параметры новой траектории хоть до метра. Скорее всего, придется давать еще корректирующие импульсы, чтобы точно навести астероид на цель, даже если первоначально он и не собирался попадать в нашу планету)).
Ответить
Астероиды Дидим и ВоВан
Так что написал 24.11.2021 12:52
Их пытаются уничтожить
Ответить
Элементарный расчет школьного уровня
VvPp написал 24.11.2021 12:42
показывает следующее. Даже астероид диаметром 100 м при его скорости около 30 км.в сек. отвернуть хотя бы на один градус невозможно ни атомным взрывом, ни врезанием в него ракеты. Если сам астероид снабдить ракетным двигателем, то понадобятся тысячи тонн ракетного топлива.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Боитесь ли вы шутить в сети про политику, религию и национальности?:
Результаты
Интернет-ТВ
О классовой борьбе, профсоюзах и левых партиях
О классовой борьбе, профсоюзах и левых партиях
24.11.2021
Почему нельзя помочь умирающим детям?
Почему нельзя помочь умирающим детям?
24.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов (2)
Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид (3)
В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам (1)
Реновация - как это будет на Юге (1)
Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете (5)
Росздравнадзор становится репрессивным органом (4)
О классовой борьбе, профсоюзах и левых партиях (1)
Разрушить то, что не успело Люфтваффе в 41-м (2)
Отмена тех куцых прав, которые ещё остались у трудящихся в РФ. Этому придётся противостоять (9)
Почему нельзя помочь умирающим детям? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог о планах Байдена пойти на второй срок: Ему об этом лучше не говорить
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть шестая. Срединный мир и река Лена
Дарья Митина Дарья Митина: Вот теперь я совсем сирота :(((
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Когда дурак хуже злодея или как глава СК Бастрыкин борется с наркоманией
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов: Евросоюзу чужд конфликт на границе Польши и Белоруссии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss