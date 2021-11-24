Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид

К двойному астероиду Дидим отправился космический аппарат DART. Главная цель миссии — не изучить небесное тело, а врезаться в него ради испытания концепции защиты Земли от астероидов.

DART направляется к системе из двух астероидов, состоящей из Дидима и вращающегося вокруг него Диморфа, чей орбитальный период равен примерно 12 часам.

Интересно, а что, если эксперимент окажется удачным, астероид сойдет с орбиты и полетит в неизвестном направлении? И тем самым приведет к каким-то непредсказуемым на сегодня последствиям?

В NASA решили – и полетели… А как насчет спросить других? Астероиды ведь надо всеми летают, не только над территорией Соединенных штатов.

А.Б.