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Московский листок

Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов

Опубликовано 24.11.2021 в разделе комментариев 2

Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов

По состоянию на 2021 год, в России осталось 865,3 тысячи ветеранов ВОВ. Среди них более 458 тысяч — труженики тыла, 255 тысяч — вдовы инвалидов и участников войны, 76 тысяч — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помимо этого, более 74 тысяч россиян пережили блокаду Ленинграда, более одной тысячи человек были жителями осажденного Севастополя и 54 человека — совершеннолетними узниками фашизма.

То есть реальных участников войны, солдат и офицеров, получается, тысяч 70, не больше. И из них не все были на фронте…

А сколько в живых воевавших солдат той войны? Уже единицы?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7930 написал 24.11.2021 13:02
По данным Пенсионного фонда ветераны также имеют право на повышенную пенсию. Так, средний размер пенсии участника Великой Отечественной войны составляет 42 тысячи рублей, а инвалида - 32,6 тысячи рублей. К ней также полагается ежемесячная денежная выплата в размере 5,8 тысяч рублей и дополнительное материальное обеспечение в размере одной тысячи рублей, которое тоже выплачивается ежемесячно.
.
В Эстонии обычная пенсия больше?
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(без названия)
стоик7930 написал 24.11.2021 12:57
Почти 33 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили в этом году федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это ветераны Великой Отечественной войны с российским гражданством, проживающие на территории нашей страны и государств Прибалтики - Латвии, Литвы и Эстонии. В их числе - военнослужащие действующей армии времен Великой Отечественной войны, партизаны, сотрудники разведки, работники предприятий, обеспечивающих армию и флот, фронтовые корреспонденты, защитники Ленинграда, инвалиды с детства, пострадавшие во время боевых действий и другие категории граждан?
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