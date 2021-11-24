Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов

По состоянию на 2021 год, в России осталось 865,3 тысячи ветеранов ВОВ. Среди них более 458 тысяч — труженики тыла, 255 тысяч — вдовы инвалидов и участников войны, 76 тысяч — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помимо этого, более 74 тысяч россиян пережили блокаду Ленинграда, более одной тысячи человек были жителями осажденного Севастополя и 54 человека — совершеннолетними узниками фашизма.

То есть реальных участников войны, солдат и офицеров, получается, тысяч 70, не больше. И из них не все были на фронте…

А сколько в живых воевавших солдат той войны? Уже единицы?