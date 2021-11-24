В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность. 3 Председатель СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области, 5 В РПЦ отказались считать QR-коды "печатью антихриста" 6 В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Рязанский депутат призвал расстреливать покупателей справок о вакцинации 8 Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид https://forum-msk.org/material/news/1...



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