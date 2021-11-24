Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам

Опубликовано 24.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность.

3 Председатель СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области,

5 В РПЦ отказались считать QR-коды "печатью антихриста"

6 В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Рязанский депутат призвал расстреливать покупателей справок о вакцинации

8 Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Боитесь ли вы шутить в сети про политику, религию и национальности?:
Результаты
Интернет-ТВ
В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам
В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам
24.11.2021
Почему нельзя помочь умирающим детям?
Почему нельзя помочь умирающим детям?
24.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам (0)
Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов (3)
Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид (8)
В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам (4)
Реновация - как это будет на Юге (1)
Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете (12)
Росздравнадзор становится репрессивным органом (9)
О классовой борьбе, профсоюзах и левых партиях (1)
Разрушить то, что не успело Люфтваффе в 41-м (6)
Отмена тех куцых прав, которые ещё остались у трудящихся в РФ. Этому придётся противостоять (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Новые письма счастья
Дарья Митина Дарья Митина: Хитрый План Ликсутова "Магистраль": pro et contra
Дарья Митина Дарья Митина: Всё, что вы хотели знать о новом этапе российско-белорусской интеграции, но боялись спросить
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог о планах Байдена пойти на второй срок: Ему об этом лучше не говорить
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть шестая. Срединный мир и река Лена
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss