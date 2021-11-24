Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность.
3 Председатель СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области,
5 В РПЦ отказались считать QR-коды "печатью антихриста"
6 В госдуме отложили заседание, посвященное QR-кодам https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Рязанский депутат призвал расстреливать покупателей справок о вакцинации
8 Число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Аппарат NASA полетел сбивать с пути астероид https://forum-msk.org/material/news/1...
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