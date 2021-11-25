Байден вывел суверенитет Украины из голодомора

Президент США Джо Байден высказался о территориальной целостности Украины по случаю чествования памяти жертв голодомора, сообщается на сайте Белого дома. Байден подчеркнул, что народ Украины справился с этим «ужасом», «проявив дух и стойкость и в конечном итоге создал свободное демократическое общество».

«Вспоминая боль и жертв голодомора, Соединенные штаты также заявляют о поддержке украинского народа сегодня и о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил президент США.

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Судя по всему, выступление Байдена гогтовила Джейн Псаки, не иначе.

С того начнем, что голодомор случился в начале 30- годов, то есть почти 90 лет назад. Ни одна из выживших жертв голодомора сегодня уже не может быть живой, все умерли от старости. То есть связи голодомора и с духом и стойкостью нынешних свидомых нет и быть не может.

Нет никакой связи между голодомором, тиранией и суверенитетом Украины.

Потому что массовый голод в те годы случился во всем северном полушарии. Например, в свободной и демократической Румынии, которая потом, правда, почему-то оказалась союзницей Гитлера. Апрель 1933 года. Румынские, Аавстрийские, венгерские и украинские газеты сообщали о массовой смертности населения на почве голода в боярской Румынии. "Бессарабская почта" писала: "Бесарабия за последнее пятилетие пережила два голодных года".

"Голодные бунты в Кишиневе не прекращаются. В ноябре на 100% повышены цены на хлеб, тем не менее, он исчез из рынка. Толпа, в несколько сот человек, штурмовала пекарни; ее разгоняла полиция, есть раненые. В Текиншите прокаженные больные сбежали из больницы, поскольку им неделю не давали пищу. Они голодным походом пошли на Бухарест, против них выслали отряды жандармерии".

И в Соединенных Штатах в те годы голодали - неужто и там была тирания? В Нью-Йорке по сообщениям местных газет голодоло не менее 250 тысяч семей, специальное обследование детей в НЙ показало, что в 1929-м году недоедание было обнаружено у 19 процентов детей, в 1930-м у 26%, в 1931-м - свыше 60%! Всего в США голодало 25 млн. человек.

Был голод и в свободной суверенной Польше. Польская газета «Новый час» писала: «На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6 %. Собственность польских помещиков в эти годы достигла 37 % в Станиславском воеводстве, 49 % на Полесье. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноп. В марте голодовало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел Наддвирнянского и 10 – Коломийского уездов».

Американская газета «Українські щоденні вісті» в статье «Голодная смерть господствует в селах Гуцульщины» («УЩВ» от 16.04.32 г.) автор отмечает: «В сельских хатах лежат целые семьи, опухшие от голода. Сотни людей тиф уносит в гроб, и старых и молодых. В селе Ясеневое вечером сплошная тьма; нет ни керосина, ни спичек».

По сообщениям польских газет в апреле 1933 г. только в Лодзи бастовало 60 тысяч голодных рабочих.

А вот на советской Западной Украине, сегодняшнем рассаднике свободы и демократии, голода не было почему-то. Зато был на Донбассе, жителей которого сегодняшние свободные и демократические украинцы называют презрительно "донбасянами" и потихоньку уничтожают поставляемым с запада оружием.

И о суверенитете Украины впервые в истории заговорили именно при большевистской тирании, именно большевики создали Украинскую ССР на месте нескольких российских губерний. А в 1945-м году Украина приобрела и международено призанный суверенитет, став одной из учредительниц ООН - ведь вошел туда не СССР, а сразу три суверенных государства - РСФСР, УССР и БССР. Именно советское правительство передало Крым в состав Украины.

А.Б.