20 семей с детьми, пенсионеры, инвалиды. Нас всех гонят на улицу

23 ноября делегация жильцов дома 5 к. 1 по улице 50 лет Октября повторно посетила следственный комитет г. Москвы. Что жителям было надо? Цитирую по обращению:

«..в здании проживают 20 семей с детьми, пенсионеры, инвалиды. Половина жильцов имеют постоянную регистрацию, у некоторых сохранились копии ордеров, выписки из домовой книги, лицевые счета, договора и прочие документы. Несмотря на многочисленные запросы, ни с одним жильцом не был заключен договор социального найма…

...Жильцов, не имеющих постоянной регистрации, под угрозой выселения вынудили подать в суд на заключение договора соц.найма и после этого ДГИ подал встречные иски о выселении этих семей. До настоящего момента ни одного решения суда не было принято. Зарегистрированным гражданам начали приходить отказы и подан иск о выселении на семью..

На нашу жалобу на ремонт (данный ремонт затеян для приведения здания в состояние непригодности для проживания - А.З.) и просьбу о выдаче квитанций на оплату услуг ЖКХ (неуплата за ЖКХ повод для выселения — А.З.) в московскую жилищную инспекцию, нами получен ответ, что по информации от ДГИ площадь всего дома свободна!!! Такой же ответ нами был получен и от УК «Жилищник», в управлении которой находится наш дом, что дом пустой и ДГИ имеет право выполнять ремонт!!! Префектура ЗАО пишет, что «ДГИ г. Москвы реализовано право по освобождению помещений и выполняются работы по ремонту с приспособлением их для дальнейшего заселения». Также нами получено письмо от ДГИ № ДГИ-ГР-44743/21-1 от 18.11.2021 г., где сообщается, что в настоящее время внесены изменения в сведения ЕГРН в части назначения здания по адресу: г. Москва ул. 50 лет Октября, д. 5 к. 1: нежилое здание, общежитие. До недавнего времени в реестре ЕГРН здание значилось, как многоквартирный жилой дом…

… Ранее мы были на приеме (22.10.2021 г.) в Следственном комитете по г. Москве и обращались к вам с жалобой на капитальный ремонт, проводимый в жилом здании департаментом городского имущества (ДГИ). После наших многочисленных походов и обращений в Прокуратуру по г. Москве, Следственный комитет по г. Москве, Префектуру ЗАО и выхода сюжета в программе вести Москва 1 канал (эфир от 02.11.2021 г. https://smotrim.ru/video/2353817), ремонт на жилых этажах на время прекратился…

…В настоящее время нас опять штурмуют подрядные организации и сообщают нам, что несмотря на наше активное сопротивление, ремонт будет продолжаться. В здании начат ремонт на 5 и 1 этажах. В здании открыты несколько входов, демонтированы решетки на окнах 1 этажа - в здание может попасть любой желающий. В свободных помещениях ночуют неизвестные нам люди. На просьбы жильцов покинуть помещения, оскорбляли и угрожали жильцам. На первом этаже рядом с выходом навалены горы строительного мусора, что нарушает нормы пожарной безопасности. На первом этаже в помещениях где был начат ремонт, найдено предположительно взрывное устройство (граната!!!!!!!!!!!)…

…Мы возмущены отношением и действиями государственных структур в отношении граждан и планируем и дальше привлекать общественное внимание к нашей проблеме. Мы не понимаем: почему с людьми не пытаются решить вопрос проживания и подтвердить их статус - жильцов, а целенаправленно и упорно пытаются лишить людей их жилья!!!!

Мы просим вас провести проверку и разобраться, законно ли признавать здание нежилым помещением с зарегистрированными и проживающими в нем людьми???? Законно ли ДГИ г. Москвы были внесены изменения в ЕГРН, не решив вопрос со статусом проживающих жильцов, тем более во время судебных разбирательств?? Остановить ремонт, угрожающий нашему здоровью и жизни!!!»

Изначально людям сообщили, что принять их немедленно невозможно и предложили переписать их данные, но после короткой дружеской и очень тёплой дискуссии оказалось, что принять, всё-таки, возможно.

Представитель следственного комитета Осипов Вадим Станиславович обещал, что СК обратится с письмами в защиту жильцов в ДГИ и прокуратуру Москвы. Что «ремонт» будет оперативно приостановлен.

Вернувшись домой, люди обнаружили, что пока они были в СК, строители-демонтажники успели провести просто титанические работы по демонтажу в доме.

Утром 24 ноября в доме прошла краткая дискуссия между строителями–демонтажниками и жителями, после которой строители убрались. В настоящий момент в доме тихо.