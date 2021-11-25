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Московский листок

По поводу раскладов в предстоящей муниципальной кампании в Москве

Опубликовано 25.11.2021 автором Георгий Федоров в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
По поводу раскладов в предстоящей муниципальной кампании в Москве

Друзья! Выскажусь по поводу раскладов в предстоящей муниципальной кампании в Москве.

Первое. Кампания будет очень жесткой. Власти и ЕдРо уже начали подготовку. "Успех" ЕдРа на этих выборах в Москве их воодушевил. Они готовятся проводить тотальную мобилизацию и масштабную кампанию именно как ЕдРо. Они собираются взять реванш за прошлую муниципальную кампанию (2017 г.) и ставят целью тотальное доминирование в будущих муниципалитетах. Уверен, они взяли курс на зачистку всех независимых депутатов и установление полного контроля над "мятежными" муниципалитетами. Если другие политические силы испытывают дефицит кадров, то ЕдРо отмобилизует тысяч десять потенциальных кандидатов. Таким образом Единая Россия зальет все муниципалитеты своими кандидатами и еще конкурс устроит на одно место.

И конечно ДЭГ будет им в помощь.

Такая тотальная зачистка поля нужна власти, чтобы на выборах мэра в 2023 г. не было никаких неожиданностей. После принятия закона об обнулении губернаторских сроков, абсолютно ясно, что Собянин готовится идти на новый срок.

Второе. В кампании будут участвовать КПРФ, СР, ЛДПР, "Новые люди", "Яблоко", "коллективный" КАЦ и разрозненные группировки независимых кандидатов. КПРФ и СР пока в стадии составления стратегии и тактики кампании. Думаю, многое будет зависеть от потенциальных кандидатов в мэры, которые возможно будут выставляться от этих партий.

Пока кампании этих парламентских партий не начались, но потенциально они имеют перспективы проведения сильных депутатов во многих муниципалитетах. Думаю, в ближайшее время они озвучат свои планы.

С КПРФ есть одна проблема: "дело лося" может перерасти в кризис Московского Горкома. Не исключаю, что административная машина доведет это дело до конца, и тогда в Горкоме произойдет передел власти. Это очень плохо для КПРФ, но очень устраивает ЕдРо.

"Яблоко" фактически находится в состоянии полураспада, и перспективы проведения мощной кампании ничтожно малы. Очень активно либеральную поляну будут пытаться захватить "Новые люди". Они уже активно начали консультации с потенциальными кандидатами и активистами. Учитывая парламентский статус, административные и финансовые возможности, "Новые люди", имеют возможность выставить кандидатов на все полторы тысячи мандатов. Возможно, им дадут провести необходимое количество депутатов для прохождения муниципального фильтра. АП и мэрия будут и дальше раскручивать эту партию, фактически вшивая ее в систему местного самоуправления Москвы.

ЛДПР можно вообще не ставить в расчет. А вот самая главная интрига состоит в том, как будет материализован "блок независимых" и "блок КАЦа". Кац попытается повторить свой прошлый успех, но без опоры на какую-либо партию. Уверен, денег и административной поддержки у него будет безгранично. Тут надо понимать, что в московские выборы мэра захотят поиграть сразу несколько административных башен. Собянин, Ликсутов, Кириенко, Володин и некоторые другие группы влияния уже фактически начали подготовку к мэрским выборам.

Третье. Что делать нам, как городской оппозиции? Конечно, надо будет научиться договариваться между собой. Неплохой анализ ситуации дал Петр Милосердов. В принципе, лидеры московской оппозиции известны. Думаю, часть из них будут или уже формируют свои команды. Ну и вообще надо провести совместный глубокий анализ предвыборной ситуации в районах и потенциальных кандидатов. Считаю одной из главных задач поиск кандидатов не только из числа активистов, но и в среде обычных граждан, которых надо поддержать в выдвижении и в самой кампании.

И главный вопрос, который стоит на повестке — ДЭГ. Электронное голосование будет, так как это главный мобилизационный ресурс власти. Эффективность УГ остается под вопросом. Думаю, что в муниципальной кампании стратегия УГ изменится. Уверен, что при грамотном подходе и правильной тактике есть возможности прохождения в муниципалитеты необходимого количества оппозиционных депутатов, которые потом поддержат альтернативного Собянину кандидата.

P.S. Гражданская солидарность и я лично будем активно участвовать в предстоящей кампании. Сам я не собираюсь становиться мундепом, но мы обязательно сформируем команду и поддержим на выборах. Всем добра!)



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