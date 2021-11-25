Госдума приняла бюджет России на 2022 год

Вообще-то бюджет - это главное, для чего нужны депутаты и парламент в целом. Это, если угодно, "основное блюдо", а все остальное - гарнир.

И вот Госдума в третьем, окончательном чтении приняла бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года. За его принятие проголосовало 306 депутатов, против - 70, воздержался - 1.

Голосовали против – фракции "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ.

По словам депутата от "Справедливой России – За правду" Валерия Гартунга, "за такой бюджет, когда в стране есть деньги и 20 миллионов нищих" фракция голосовать не будет.

"Нам тут говорят, что этим бюджетом выполняются все социальные обязательства перед гражданами. Но разве этот бюджет, например, компенсирует обязательства по выплате гражданам вкладов советских? Нет. Индексация пенсий работающим пенсионерам где? Это вынужденные меры? Нет, у нас бюджет сверстан с профицитом. Наша фракция будет голосовать против", отметил он.

Его поддержал коммунист Михаил Щапов заявив, что КПРФ не устраивает бережное отношение правительства к ФНБ. Средств фонда, по словам Щапова, хватило бы с лихвой на покрытие всех предложений оппозиционных депутатов, среди которых было увеличение финансирование науки, здравоохранения, сельского хозяйства, образования.

Мы, в общем, понимаем, что за такой бюджет голосовать было нельзя. На канале "Социал Za" мы давали множество сюжетов с обсуждения бюджета, которые набирали десятки тысяч просмотров, в общей сложности по этому месяцу почти миллион, и практически все обсуждения сводятся к тому, как такое можно не просто принимать - как это вообще можно предлагать к принятию? Но ничего, оказывается, можно. Всё можно, когда у тебя в парламенте абсоютное доминирование одной партии, тесно связанной с властью к Кремле - да что там "связанной", просто находящейся "на службе".

Все наши опросы перед и во время выборов показывали, что эта партия не может выиграть выборы, но она - выиграла. Как? Мы все прекрасно понимаем, каким образом, но ведь все равно существенная часть населения страны, той, где 20 миллионов нищих, голосовала все же за "Единую Россию". По разным причинам, но голосовала.

И что теперь?..

Как говорили когда-то римляне, тоже променявшие республику на империю, "горе побежденным"...