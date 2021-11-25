Сызранские проститутки начали требовать с клиентов QR-коды

В Сызрани проститутки опередили официальное введение QR-кодов в транспорте и общепите, и начали их требовать у клиентов. Об этом сообщает местная телекомпания КТВ-ЛУЧ со ссылкой на работниц сферы секс-услуг.
Как пояснили представительницы древнейшей профессии по телефону, к таким мерам они прибегли, потому что "заразиться новой инфекцией никто не хочет".
"Я сама сделала прививку и у клиентов заранее спрашиваю наличие сертификата о вакцинировании. Зачем мне рисковать? Потом лежи, задыхайся. Здоровье не купишь", – цитирует издание "30-летнюю Алину".
Интересно, а никто не интересовался образовательным уровнем проституток? У меня такое ощущение, что образовательный уровень жриц любви может оказаться выше, чем у местной администрации…
А.Б.
|
|
стоик7931 написал 25.11.2021 11:36
или корчатся от боли под СпутникомВовочкой?