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Московский листок

Казенные профсоюзы обещают выдвинуть Путина на выборах-2024

Опубликовано 25.11.2021 в разделе комментариев 3

профсоюз фнпр шмаков
Казенные профсоюзы обещают выдвинуть Путина на выборах-2024

Профсоюзы ФНПР выдвинут Владимира Путина кандидатом в президенты в 2024 году. Об этом на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) заявил бессменный глава организации Михаил Шмаков, пишет РИА Новости.

По словам Шмакова, ФНПР выдвинет Путина «тогда, когда начнется избирательная кампания». Профсоюзы поддерживают усилия Путина «по укреплению нашего государства», отметил лидер организации.

Агентство напоминает, что поправки к конституции дали действующему президенту право баллотироваться еще на один срок. Однако сам Путин решения пока не принимал.

Зато в казенных профсоюзах, где 12 депутатов от «Единой России», решение уже приняли.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Истина проста написал 25.11.2021 12:14
В бандито-гэбистском государстве, живущем не по реальным законам права,а по "поняткам" Банды, оформленным, как закон, не может быть никаких самостоятельных организаций неконтролируемых спецслужбами и "быками" Бандитов!
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(без названия)
2213 написал 25.11.2021 11:50
А что еще можно ожидать от г-на шмакова и К?По сути,все официальные общественные и провластные структуры в рф,яаляются-"бутафорскими",к примеру,говорим госдума,подразумеваем-"бешеный принтер",говорим,профсоюзы,и рисуется сразу г-н шмаков,вместе со своими сообщниками,работающие на власть "без страха и упрека".О силовых структурах,прокуратуре и судах,можно не вспоминать вовсе,если,конечно,не иметь в виду "государственную псарню",так,что,заявление "народного заступника-шмакова",в эту схему-укдадывается вполне.
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(без названия)
крыс написал 25.11.2021 11:49
Если бы Шмаков заявил нечто обратное, была бы новость. А это ни о чем.
Судьба у него такая шестерить.
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