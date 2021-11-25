Казенные профсоюзы обещают выдвинуть Путина на выборах-2024

Профсоюзы ФНПР выдвинут Владимира Путина кандидатом в президенты в 2024 году. Об этом на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) заявил бессменный глава организации Михаил Шмаков, пишет РИА Новости.

По словам Шмакова, ФНПР выдвинет Путина «тогда, когда начнется избирательная кампания». Профсоюзы поддерживают усилия Путина «по укреплению нашего государства», отметил лидер организации.

Агентство напоминает, что поправки к конституции дали действующему президенту право баллотироваться еще на один срок. Однако сам Путин решения пока не принимал.

Зато в казенных профсоюзах, где 12 депутатов от «Единой России», решение уже приняли.