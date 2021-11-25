Шахтер погиб при пожаре на шахте в Кемеровской области

Рабочему было 23 года — он отработал на предприятии всего два месяца.

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, сейчас в больницы поступили 43 пострадавших, два из которых находятся в реанимации, а еще 41 — в состояниях легкой и средней тяжести.

Задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября. Всего на предприятии находились 287 человек, 115-ти из которых потребовалась эвакуация.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание угольной пыли в вентиляции. Причина, в общем, типовая. И что, ничего нельзя было поделать? Опять виноватых нет?