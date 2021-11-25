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Московский листок

Госдума приняла бюджет вымирания

Опубликовано 25.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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4 Голикова пообещала новую волну заболеваемости коронавирусом

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6 Сызранские проститутки начали требовать с клиентов QR-коды https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Шахтер погиб при пожаре на шахте в Кемеровской области

8 В Думе предложили не называть должности виновников ДТП

9 В Думе предложили легализовать иностранные вакцины



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