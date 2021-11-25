Госдума приняла бюджет вымирания

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Госдума приняла бюджет России на 2022 год https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Две трети россиян собрались работать на пенсии
3 Казенные профсоюзы обещают выдвинуть Путина на выборах-2024 https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Голикова пообещала новую волну заболеваемости коронавирусом
5 Начальника полиции Долгопрудного задержали за переправку в США граждан Индии
6 Сызранские проститутки начали требовать с клиентов QR-коды https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Шахтер погиб при пожаре на шахте в Кемеровской области
8 В Думе предложили не называть должности виновников ДТП
9 В Думе предложили легализовать иностранные вакцины
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