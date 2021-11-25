Госдума приняла бюджет вымирания #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Госдума приняла бюджет России на 2022 год https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Две трети россиян собрались работать на пенсии 3 Казенные профсоюзы обещают выдвинуть Путина на выборах-2024 https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Голикова пообещала новую волну заболеваемости коронавирусом 5 Начальника полиции Долгопрудного задержали за переправку в США граждан Индии 6 Сызранские проститутки начали требовать с клиентов QR-коды https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Шахтер погиб при пожаре на шахте в Кемеровской области 8 В Думе предложили не называть должности виновников ДТП 9 В Думе предложили легализовать иностранные вакцины



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