Дума дала согласие на лишение неприкосновенности Валерия Рашкина

Кто бы сомневался?

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании поддержали решение о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Валерия Рашкина (фракция КПРФ), возбуждение в отношении него уголовного дела и привлечение парламентария к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке.

В соответствии с документами, уголовное дело может быть возбуждено по статье УК РФ «Незаконная охота». Кроме того, Генеральная прокуратура попросила депутатов дать согласие на производство обысков в занимаемых Валерием Рашкиным жилых и нежилых помещениях, а также применение меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В свою очередь, к административной ответственности депутат может быть привлечен по статье КоАП РФ об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при управлении транспортным средством.

Итог голосования:

За: 343 (77%)

Против: 55

Воздержалось: 2

Во фракции КПРФ 57 депуитатов, значит, даже от собственной фракции против голосовало меньше. Ну и все остальные фракции дружно проголосовали за снятие неприкосновенности, как будто их это не касается и никогда не коснется.

Напрасно, могли хотя бы воздержаться. Все равно обошлись бы без них.

Судьба Рашкина не так важна - дадут, скорей всего, условно плюс поражение в правах. Достаточно.

Гораздо важней судьба парламента, который сам лишает себя иммунитета.

"Виноват он (Рашкин) или нет, конечно, должен решать суд и не мы с вами. Мы же решаем, может ли сохранить неприкосновенность как депутат. И здесь как раз встает более важный вопрос - а нужна ли нам с вами эта самая неприкосновенность, нам и будущим созывам? Мы считаем во фракции "Новые люди", что нет - не нужна", - заявила депутат от "Новых людей" Ксения Горячева.

Всё ясно. Сейчас берут за шкирку и волокут в участок депутатов разного уровня по самым разным поводам. Скоро также будут поступать и с депутатами Госдумы.

А.Б.