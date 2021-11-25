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Московский листок

Дума дала согласие на лишение неприкосновенности Валерия Рашкина

Опубликовано 25.11.2021 в разделе комментариев 2

кпрф дума рашкин
Дума дала согласие на лишение неприкосновенности Валерия Рашкина

Кто бы сомневался?

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании поддержали решение о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Валерия Рашкина (фракция КПРФ), возбуждение в отношении него уголовного дела и привлечение парламентария к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке. 

В соответствии с документами, уголовное дело может быть возбуждено по статье УК РФ «Незаконная охота». Кроме того, Генеральная прокуратура попросила депутатов дать согласие на производство обысков в занимаемых Валерием Рашкиным жилых и нежилых помещениях, а также применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

В свою очередь, к административной ответственности депутат может быть привлечен по статье КоАП РФ об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при управлении транспортным средством.

Итог голосования:

За: 343  (77%)
Против: 55
Воздержалось: 2
 
Во фракции КПРФ 57 депуитатов, значит, даже от собственной фракции против голосовало меньше. Ну и все остальные фракции дружно проголосовали за снятие неприкосновенности, как будто их это не касается и никогда не коснется.
 
Напрасно, могли хотя бы воздержаться. Все равно обошлись бы без них.
 
Судьба Рашкина не так важна - дадут, скорей всего, условно плюс поражение в правах. Достаточно.
 
Гораздо важней судьба парламента, который сам лишает себя иммунитета.
 
"Виноват он (Рашкин) или нет, конечно, должен решать суд и не мы с вами. Мы же решаем, может ли сохранить неприкосновенность как депутат. И здесь как раз встает более важный вопрос - а нужна ли нам с вами эта самая неприкосновенность, нам и будущим созывам? Мы считаем во фракции "Новые люди", что нет - не нужна", - заявила депутат от "Новых людей" Ксения Горячева.
 
Всё ясно. Сейчас берут за шкирку и волокут в участок депутатов разного уровня по самым разным поводам. Скоро также будут поступать и с депутатами Госдумы.
 
А.Б.


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 2
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Показательная порка
Электрик написал 25.11.2021 18:10
Чтобы другим куклам, думского театра Карабаса, было не повадно выводить народ против уколизации и QR-ошейника. Стадо должно топать в новый дивный мир инклюзивного фашизма
16 декабря истекает полгода со дня встречи теа-а-тет лидеров США и РФ в верхах, прошедшей 16 июня этого года в Женеве. Все тогда гадали, о чем договорились Путин с Байденом? Этого не знал никто. Было известно лишь, что лидеры двух стран взяли полугодичный тайм-аут на резкие телодвижения в адрес друг друга. Байден дважды повторил: договорились стороны о чем-то или нет, выяснится через шесть месяцев
Госдума назначила рассмотрение законопроектов о введении QR-кодов на 16 декабря 2021 г.
https://www.interfax.ru/russia/804825
"Шваб не скрываясь пишет о сопротивлении, которое будет оказывать население процедуре кодирования (как на стадии вакцинации, так и на стадии присвоения кода). Поэтому при 80 процентах вакцинированных наступает предел насыщения, за которым каждый новый процент вакцинированных будет требовать излишних и совершенно непродуктивных затрат на проведение этой процедуры. Гораздо более эффективно на этом остановиться и &#171;изолировать&#187; оставшиеся 20 процентов. Это, конечно, непросто, поэтому потребуется введение военного положения и проведение всех мероприятий по изоляции в максимально быстрые сроки и, конечно, предельно жестко по исполнению. (Отсюда, к примеру, и проводимые в Крыму учения Росгвардии по стрельбе из пулемета с вертолетов &#8212; даже при групповых побегах заключенных такие меры были избыточными."
https://el-murid.livejournal.com/4961238.html
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(без названия)
Жддьждьддж написал 25.11.2021 17:55
шапито, - все клоуны на манеже ппиздят надувными членами розового штандартенфюрера
цезарь в царской ложе сурово воткнул большой палец в мороженое
оркестр ххуйярит оду "К радости", галерные политолухи громко комментируют
зрителей нет, им пох, - вообще пох, на весь балаган
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