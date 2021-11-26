В истории с Рашкиным легче поверить в лося-оборотня, нежели в филиппику генпрокурора

Убийство лося депутатом Государственной Думы, коммунистом Рашкиным грозит стать главным событием года, затмив пандемию, возвращение Навального, зимние протесты, какие-никакие выборы, преследование якутского шамана и прочие всполохи политического сезона. Как заметил сам Рашкин, больше убийства лося обсуждали только убийство Кеннеди. Пойманного с незаконной добычей оппозиционного депутата с радостью лишили мандата коллеги из других партий, а генпрокурор, расписав в красках недостойное поведение коммуниста, выдал характеристику о его циничности и аморальности.

Истории с лишением выборных лиц полномочий на основании неких явных или неявных прегрешений возникают всё чаще. Не в ладах с законом оказываются, как правило, противники нынешней власти. То они забудут указать в декларации какую-нибудь развалюху, то займутся браконьерством и нанесут природе ущерб в 80 тыс. руб., как определили стоимость лося. А когда есть повод, так называемая депутатская неприкосновенность персон из оппозиции не защитит никак. Пусть их избрали многие десятки или даже сотни тысяч людей, лишать статуса народных избранников при существующем порядке их будет думское большинство из "Единой России". При желании эта фракция может вообще там всех разогнать, чтобы довести сложившуюся систему выборов до логического финала.

Правонарушения в России принято осуждать, качая головой, только если они совершены другими. Вот ведь, Рашкин на охоте был под шафе - и все цокают языком. Как будто сами они на охоте ли, на рыбалке ли, на даче ли составляют те 40% трезвенников, о которых трубят в рапортах на тему распространения здорового образа жизни. Он не дунул в трубочку инспектора - и закатывают глаза. Он безжалостно выстрелил в лося - и заламывают руки. Он вёз тушу в автомобиле - и брызги из носа. И предстаёт перед нами не Рашкин Валерий Федорович, а настоящий Дон Корлеоне.

Между тем все видели на кадрах оперативной съёмки состояние задержанного депутата. Недавно я прочитал роман "Рой" Сергея Алексеева, где один из главных героев - сотрудник рыбоохраны, мужчина в расцвете лет, глава большого семейства, на протяжении длительного периода воюющий с тучами браконьеров на реке в своём сибирском краю. Проигрывающий суды влиятельным фигурам, новым "хозяевам жизни", но продолжающий честно нести свою службу. В итоге выстрелами в упор он убит вместе с беременной женой при попытке задержать преступников, дети остались сиротами. Напоминает ли Рашкин хотя бы отдалённо образы браконьеров, описанные автором в романе? Или тех браконьеров, о которых писал Айтматов в "Плахе"? Нисколько. Усталый, пожилой, неуклюже оправдывающийся, виноватый, пристыженный, жалкий.

Ну да, закон нарушил. Нечаянно. Принял лося за кабана. Почему бы в такую версию не поверить? Можно даже поверить, что то был лось-оборотень, злонамеренно обратившийся в дикого кабана, чтобы подвести коммуниста под расправу.

Однако во что не верится точно, так это в искренность тирад о цинизме и аморальности. Разве можно об этом говорить там, где опубликованы гигабайты видео пыток, сопоставимых по жестокости только с фашистскими концлагерями, и нет ни одного уголовного дела? Где ежедневная лента новостей - хоррор. Где высокопоставленные чиновники и их родня ворочают невиданными суммами среди нищего народа (последний пример, как глава Ростуризма, разъезжающая по миру за государственный счёт, имеющая гардероб стоимостью в десятки миллионов рублей, признаётся нуждающейся и одаривается элитной квартирой за 60 млн.). Где тех, кто расследует преступные схемы коррупционеров, называют иноагентами и выдавливают за границу. Где онкобольная блокадница сама себе делает операцию, вскрывая кухонным ножом брюшную полость, потому что таково наше здравоохранение и отношение к людям...

И этот перечень для страны ужасен. И плач по убитому лосю на его фоне есть верх лицемерия и ханжества.