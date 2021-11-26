Напугать бенефициаров "красных зон" COVID-19

Если вы помните, когда Навальный вскрыл цыганский по своей роскоши дворец в Геленджике, то олигарх Ротенберг объявил себя владельцем и бенефициаром этого дворца. Бенефициар – это получатель денег от доходов этого проекта.

Основные бенефициары проекта COVID-19 мне неизвестны (о них можно только подозревать), а вот с мелкими я знаком, правда, сегодня до них не дошли бы руки, если бы они не выгнули грудь дугой и гордо не запрыгали.

И эти мелкие бенефициары COVID-19 – должностные лица 11 больниц - запрыгали, и написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации, начав его словами:

«Мы все сейчас немного заняты. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц». Письмо адресовано политикам Зюганову, Миронову, Толстому, Кургиняну, актерам Шукшиной, Бероеву и Кучере, музыкантам Кинчеву и Юрию Лозе, певицам Ветлицкой, Кате Лель и «другим противникам вакцинации».

Конечно, первый вопрос, который у меня возникает при прочтении этого письма, а чем это они могут быть «немного заняты»? Это вопрос? Но об этом в конце.

А начну с того, что я как раз «другой» противник вакцинации, причём, я знаком с «красной зоной» больницы №15, поскольку меня там «лечили от коронавируса».

Но начну я с самого главного подписанта в этой отаре бенефициаров, Героя России Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке (ГКБ №40). Ещё раз вспомним его заслуги. В декабре 2020 года он сам похвастался, что с начала пандемии COVID-19 через его больницу уже прошло более 30 тысяч пациентов, а госпитальная летальность составила всего 8,5%. Но дело в том, что в «коммунарке» в марте 2020 года, когда руководимые им врачи только начали свою деятельность, госпитальная летальность больных «ковидом» была менее полпроцента от поступивших. А к ноябрю Проценко, заразив больницу внутрибольничной инфекцией, довёл летальность до более чем 9%, в среднем получилось 8,5%. То есть под чутким руководством Проценко, его подчинённые снабдили московские кладбища 2550 трупами только к декабрю прошлого, 2020 года. Причём, если сравнить 0,5% с 8,5%, то 150 умерших в «коммунарке» можно считать неизбежностью, а 2400 трупов – это результат деятельности чуткого руководства Проценко своим коллективом. Настоящий герой этой России, пробы негде ставить!

Но зато, за 30000 затянутых в «красные зоны» пациентов, ГКБ №40 получила только по прошлый декабрь 6 миллиардов 150 миллионов рублей, а каждый врач, отчитавший о работе с коронавирусными больными получил и получает к своим обычным 50 тысячам рублей в месяц ещё по 150 тысяч в месяц необлагаемых налогом рублей. По доходам до депутатов Думы ещё далеко, но уже в четыре раза больше, чем зарабатывают настоящие врачи.

Не удивительно, как сообщают знающие ситуацию люди, что в Волгограде врачи дерутся за то, чтобы служить в «ковидных» отделениях, ведь доплаты такие, что за такие деньги за год в Волгограде можно купить квартиру. И приходится верить слухам, что выпускники медицинских факультетов рвутся работать в красных зонах – знаний никаких не требуется, ответственности нет, а деньги крутые!

Вторым помянутое письмо 11-и, прости господи, врачей, подписал главный врач ГКБ №15, кандидат медицинских наук, доцент В. Вечорко. В октябре прошлого года участковый врач определил у меня пневмонию и назначил принимать азитромицин, ПЦР-тест был отрицательным, но вместо рентгеновского снимка, который был необходим в данном случае, мне сделали КТ, и по его результатам вместо пульмонологического отделения «скорая» отвезла меня именно в ГКБ №15, к этому самому Вечорко.

И там меня «лечил» не пульмонолог, и даже не терапевт, а в бывшем хирургическом отделении, из алчности врачей переквалифицированном на «ковидное» отделение, меня «лечили» аж 4 дня хирург и проктолог (потом ещё сутки «лечили» в отделении выздоравливающих), у этих «специалистов» по лечению лёгких даже фонендоскопов не было! Правда, в анальное отверстие мне этот проктолог тоже не заглядывал.

И все до одного 7 проведенных над моими соплями ПЦР-тестов были отрицательны, тем не менее, после пяти дней в этой больнице в выписном эпикризе мне записали, что этот проктолог вылечил меня от «ковида» и ещё и от цистита, которого у меня в жизни не было, и я впервые узнал о такой болезни из этой бумажки (за цистит платят меньше, чем за коронавирус, но тоже платят, как говорится, «курочка по зёрнышку клюёт»). Не теряются «настоящие врачи», герои красных зон! Причём, я, как и остальные больные в палате, был без маски, а они в костюмах космонавтов парились, чтобы получить эти денежки!

Так, что на вопрос, чем же это может быть «немного занята» футбольная команда подписантов, ответ прост – денежки считают, раз уж благодаря правительству и СМИ России, Россия представляет из себя Поле Чудес в Стране Дураков.

Пятаки на глазах и на совести?