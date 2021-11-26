Трагедия федерального масштаба

Общее число погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек, выживших нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Беловского городского округа.

«Да, погибли 52 человека», - заявил представитель администрации.

Среди погибших – шесть горноспасателей. По предварительным данным, все жертвы аварии отравились угарным газом.

Большинство тел погибших остаются в шахте, их поднимут на поверхность после стабилизации температуры и концентрации метана.

Власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

Утром 25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошло задымление на глубине 250 метров. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв метана. Из 285 человек, находившихся в шахте в момент аварии, были эвакуированы 239.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.

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Я должен извиниться перед чимтателями - с утра дал именно утреннюю информацию.

Шахтер погиб при пожаре на шахте в Кемеровской области

В Москве было ранее утро, а в Кемерово уже день, информация официальная, сообщалось, что даже губернатор Цивилев лично прибыл, чтобы руководить... Уж ему-то видней.

Но вскоре пришла информация, что погиб не один, а шестеро. Потом больше.

Число погибших на шахте в Кемеровской области увеличилось до девяти

Но все равно речь шла о каком-то обозримом числе пострадавших. А уже тогда на месте было ясно, что не выжил никто... Зачем врали? Ведь понимали уже, оценивали масштаб трагедии.

И остается вопрос: "И что, ничего нельзя было поделать? Опять виноватых нет?"

Видимо, что-то сделать было возможно, раз уже нашли виноватых - директора шахты «Листвяжная», его первого заместителя и начальника участка. Исполнители, лица с ограниченной отвественностью.

А владельцы шахты? А надзирающие и проверяющие органы? А высокое руководство?

Нет ответа. Но ясно одно - дальше так и будет продолжаться...

А.Б.