В "сталинских тройках" заседали приличные люди того времени

Скажу страшное: в т.н. "сталинских тройках", которые судили "врагов народа" заседали, по большей части, вполне себе адекватные лидеры общественного мнения общества 30-х годов. Многие из них были членами партии только потому, поскольку это было необходимо: просто были вменяемые люди, понимающие, как надо жить в том обществе, в котором им посчастливилось жить.

Ничего личного в этом случае: не собираюсь никого клеймить или поддерживать. "Сталинская Конституция" 1936 года, как говорят, была одной из самых демократичных в мире, закрепляла все основные права человека, которые чуть позже перекочевали во Всеобщую Декларацию прав человека, принятую ООН.

Эти противоречия: "самая демократичная Конституция 1936 года в мире" и "самые страшные репрессии в мире 1937 года" - отдельная большая академическая тема.

А я - о письме главврачей московских больниц к лидерам мнений антиваксеров. Понятно, что письмо писалось не главврачами, авторское право не зафиксировано в этом случае. Кто тогда, как считаете?

Я о другом.

О статьях 19 и 29 Конституции России, и, соответственно, -

о равенстве;

о свободе мысли и слова, о цензуре

потому что письмо главврачей сильно напоминает еще и "дело врачей" наоборот.

В сталинские времена только врачей судили, сейчас - по призыву врачей обозначены мишени для государственного битья.

Закон о QR-кодах тут тоже в тему, кстати.

Мы помним, что за 1937-м был 1956-й. Почти 19 лет, вроде, но время в ХХI веке спрессовано намного сильней.

И мы помним про судьбу всех, кто был в "тройках" и кто был организатором репрессий 1937-го и других годов.

Здесь вот что важно: так называемые антиваксеры, выступающие против Бигфармы и навязывания одной линии защиты против ковида, вполне могли бы пойти дальше - обратиться в Конституционный суд России по проекту Закона о QR-кодах, по предложениям Росздравнадзора и Роспотребнадзора и т.д. И в данном случае неважно, какое постановление примет Конституционный суд - важно, что это постановление останется для потомков, которые будут судить о наших временах.

У меня ощущение - что те, кто собирается принимается закон о QR-кодах, кто его сейчас одобряет, они впишутся в истории на одном пропагандистском уровне со "сталинскими тройками". Но, может, это и не так.

В любом случае, ответ на открытое письмо главврачей, на рассмотрение законопроекта о QR-кодах в региональных заксобраниях и парламентах важен.

Кстати, сам я дважды укололся "Спутником V", собираюсь ревакцинироваться, но, как человек демократических убеждений, работавший еще в газете "Правда" советского периода, считаю, что Основной закон страны - превыше всего. Не нравится Конституция, давайте ее менять, пусть и на "памфиловских пеньках".

И повторюсь: в "сталинских тройках" заседали приличные люди того времени. Просто такое было время. То, что их потомкам стыдно за них, к делу не относится.

Это наброски мыслей всего лишь, может, кто-то разовьёт)