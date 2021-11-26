Продажи билетов на Моргенштерна встали

Продажи билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен состояться 26 ноября, приостановлены, сообщается на сайте клуба.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".

После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России.

А если не торгует? Если не виноват, тогда что?

У меня тоже есть подозрение, что бешеные доходы некоторых музыкантов как-то связаны с продаже «веселящих веществ», но это всего лишь подозрения. Лично мои, больше они никого не касаются и никого не волнуют. Хотя и обоснованно – вон, Зыкина, уж сколько пела, а ни золотых мерседесов, ни личных самолетов…

Другое дело – подозрения главы СК. Судьбы рушатся…

И потом – мои подозрения касаются не одного кого-то, а всей отрасли. А подозрения Бастрыкина персонифицированы.

Так будут дела? Или это просто способ давления – мол, я знаю, но ты покамест торгуй?..

А.Б.