Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай войны с Россией

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.
На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы — в Германии, Кении и Омане.
По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.
Насчет войны с Россией в Кении ничего не могу сказать.
А вот средства для обезвреживания мин – зачем? Разве российские саперы минируют земли Германии или Польши? Или речь идет о возможной наступательной операции, при которой, конечно, потребуется разминировать минные поля в России или Белоруссии…
В общем, НАТО усердно готовится к какой-то войне, и не слишком это скрывает.
Я бы на всякий случай разместил ядерное оружие в Калининграде и в Крыму. Чисто попробовать. Исключительно в мирных целях… А что?
А.Б.
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Заполярник написал 26.11.2021 11:39
Афган сначала сметет таджикский коммунистический отряд Рахмонова, потом бердымухамедки, следом узбекистонама, и Казакистан. Иначе этих насралбаевых не унять, так и будут пить кровь казахов, узбеков, туркмен и таджиков.
НАТО это теперь сплошные провокации. Отработка военных навыков пилотов, мины, дроны, лазерные удары, акустика, ударноволновой разряд и все примочки развивающихся стран. И если РФ развлекалась последние пять лет тупо и убого - ржавые стратеги, отогнать линкор от берегов Крыма, с шумом и воем пролететь на ил 62 над Вашингтоном и прочее бедень, то НАТО применит новейшие наработки.
Никакой войны РФ позволить себе не может, не то что в Украине , не сможет сдерживать талибов! А ядерные заряды находятся в космосе на расстоянии 100 км над РФ и мгновенно подавят обороноспособность РФ, в случае чего. Постоянное боевое дежурство беспилотников США.
А Украина отымеет ручного бурята путина по самое самое, одномоментно уничтожат черноморский флот и севастопольскую воровскую малину флота.
Таким нехитрым образом кольцо вокруг МКАД стянется и голытьба начнет грабить Москву, кремль сделают свалкой отходов и подожгут вечным огнем....
1581 написал 26.11.2021 11:36
s16277 написал 26.11.2021 11:36