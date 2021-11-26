Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай войны с Россией

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.

На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы — в Германии, Кении и Омане.

По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.

Насчет войны с Россией в Кении ничего не могу сказать.

А вот средства для обезвреживания мин – зачем? Разве российские саперы минируют земли Германии или Польши? Или речь идет о возможной наступательной операции, при которой, конечно, потребуется разминировать минные поля в России или Белоруссии…

В общем, НАТО усердно готовится к какой-то войне, и не слишком это скрывает.

Я бы на всякий случай разместил ядерное оружие в Калининграде и в Крыму. Чисто попробовать. Исключительно в мирных целях… А что?

А.Б.