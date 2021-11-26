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Московский листок

Бедных в России резко сократят

Опубликовано 26.11.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Бедных в России резко сократят

Минтруд планирует ввести новый подход к учету числа бедных в России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства.

Как следует из документа, ведомство предлагает использовать в качестве инструмента показатель границы бедности — прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года, то есть 11,3 тысячи рублей.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности собираются использовать только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.

А тогда зачем новая методика, извините, если все будет по старой?

Обьяснимо – у сразу станет не 20 миллионов нищих, а, допустим, 10. Прогресс! Успех в борьбе с бедностью! А всего-то бумажки поменять…

 А.Б.



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