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Московский листок

Убийство лося или 52 шахтеров?

Опубликовано 26.11.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 Убийство лося или 52 шахтеров? https://forum-msk.org/material/news/1...

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6 Продажи билетов на Моргенштерна встали https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Беженцы взяли штурмом польско-белорусскую границу

8 Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай войны с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Родине-матери сменят пол



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Убийство лося или 52 шахтеров?
Убийство лося или 52 шахтеров?
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