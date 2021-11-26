Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Убийство лося или 52 шахтеров? https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Порошок или жидкость: Песков и Путин по-разному описали назальную вакцину для президента
3 «У нас вирус начался не с ковида, а с „Единой России“»: курганский депутат предложил Проценко осмотреть больницы Зауралья
4 Бедных в России резко сократят https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Казани прошел митинг против QR-кодов. Задержаны как минимум 10 человек
6 Продажи билетов на Моргенштерна встали https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Беженцы взяли штурмом польско-белорусскую границу
8 Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай войны с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Родине-матери сменят пол
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