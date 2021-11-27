Перенесите лучше уд на место носа, а нос на место уда

Итак, ровно неделю назад наш мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации (Дмитрий Захаров, Оксана Шкода и ваша покорная слуга) высадились на Ярославщине - в старинном и красивейшем городе Рыбинске (город-музей под открытым небом, которому не повезло с руководством). Мы получили тревожный сигнал о том, что городские власти с подачи Российского военно-исторического общества (sic!!!) активно пропихивают в общество идею переноса памятника В.И. Ленину с Красной площади - центральной площади города, где он, по мнению горе-декоммунизаторов, "не вписывается в исторический облик площади". По мнению инициаторов переноса, в него идеально впишется памятник царю Александру II - почему не Царю Гороху, непонятно, но идея активно прокачивается. Памятник царю тут действительно стоял в 1914 - 1918 гг., но, как видим, не особо прижился.

Вообще, знай, дорогой читатель: если тебе начинают втирать, что надо переименовать улицу, перенести или просто снести памятник, это значит, что тут побывали упоротые белодельцы-монархисты из секты юродивого мешка с деньгами Малофеева. Кавалерийский наскок в Тарусе у горе-декоммунизаторов благодаря нам обломился, и здесь они явно решили зайти издалека.

Надо сказать, что памятник Ленину в центре Рыбинска совершенно необычный, не типовой, а по-настоящему уникальный. Как, собственно, необычна сама история ленинского образа на Красной площади. В 1924 году, после смерти вождя, на Красной площади был установлен его гипсовый бюст, который через 10 лет был заменён стандартной скульптурой Ильича с поднятой вверх рукой. Но рыбинцы - перфекционисты, и поэтоиу в 1957 году всё на том же мраморном постаменте царских времен был установлен действительно необычный памятник работы замечательного дагестанского скульптора Хасбулата Аскар-Сарыджа. Это действительно единственный на всю страну, да и на весь мир Ильич в зимней амуниции - тулупе и в шапке-треухе (до сих пор знатоки спорят, изобразил ли ваятель Ленина в каракулевой шапке, погрешив против исторической правды, или в обычной овчинной ушанке - по мне, так на Ильиче именно она). Очень советую присмотреться к памятнику повнимательнее - выдающийся, по всем меркам, образец монументального искусства: Ленин одновременно и велик, и очень живой, тёплый, вот прямо сейчас слезет с постамента и пойдёт гулять по площади.

Перед тем, как выехать по тревожному сигналу на место, Захаров смастерил опрос во Вконтактике - "Поддеоживаете ли вы перенос памятника Ленину с Красной площади и замену его на памятник Александру II Романову?" За первые три дня проголосовало более 600 человек, из которых 7% поддержали перенос, а 93% выступили резко против. Результат красноречивый и ничуть не удивительный.

Мы связались с местными руководителями КПРФ - депутатом Ярославской областной Думы Шакиром Абдуллаевым и депутатом городского округа Рыбинск Олегом Леонтьевым - и поехали в Рыбинск, встретиться с ними на Красной площади.

Владимир Ильич, в общем, оправдал наши ожидания. На постаменте - табличка с гербом, буквами С.С.С.Р. и знаменитой цитатой из Манифеста: "Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией".

В Рыбинске - всё по Марксу: господствующие классы действительно содрогаются перед коммунистической революцией, иначе чем можно объяснить столь маниакальное стремление перенести вождя пролетариата с его законного места - точки притяжения всех оппозиционных сил города? Тупорогие чиновники, кстати, не хотят учиться у своих более хитровыделанных коллег: со времен Лужкова известно, что для того, чтобы площадь не превратилась в эпицентр протестных митингов, её лучше всего чем-нибудь заставить или засадить деревьями. Рыбинские власти, наоборот, повырубали все берёзы и голубые ели, создававшее в советские времена прохладу, тенёк и уют на Красной, оголили брусчатку, не догадавшись поставить ни одной лавочки, создали идеальный плацдарм для многотысячных митингов, и теперь, разумеется, им сильно мешает Ленин.

Коммунисты Шакир Абдуллаев и Олег Леонтьев оказались настоящими патриотами родного города - они показывали нам старые фото Красной площади разных лет, в которую Ленин прекрасно вписывался и вписывается, и рассказали, как три года назад городские власти с подачи мэра Дениса Добрякова в принудительном порядке изменили исторический облик Красной площади. Почему в принудительном? Да потому, что всех коммерсантов, торговцев, держащих лавки и бутики, обрамляющих площадь и в прилегающем квартале, заставили за свой счёт повесить вывески, стилизованные "под старину" - с ерами, ятями, твёрдыми знаками. "Трактиръ", "Торговый домъ Фениксъ", "СалонЪ" и прочий хруст французской булки смотрится не просто смехотворно, а в какой-то степени вызывающе: "кринолины, парики, фраки, ювелирныя издѣлiя" - это именно то, что нужно сейчас не самому, мягко говоря, богатому городу в не самой зажиточной области. На последних выборах Ярославская область побила антирекорд по голосованию за Единую Россию - гордые жители Ярославщины прокатили на моржовом херу партию власти, избрав в Госдуму популярных патриотов Лисицына и Грешневикова и выкатив самый низкий по стране результат ЕдРа. Абдуллаев и Леонтьев провели нас по ужасающего вида задворкам центральных домов - фасад покрашен, на вывеске "кринолины и ювелирныя издѣлiя", а во двор заглянешь - грязища, говнище и тлен. В общем, всё закономерно - где сносят ильичей и ставят царя-батюшку, там всегда тлен. Забавно, что раньше власть реализовывала свои влажные декоммунизаторские мечты за свой счёт, а теперь на эти малоприличные изращения заставляют скинуться местное купечество. Ну просто Союз меча и орала под руководством мэра Добрякова!

Мэр Добряков, кстати - весьма своеобразный персонаж. Не только потому, что рассказывает байки о том, как кровавые большевики хотели построить мост через Волгу и для этого снести храм на Соборной площади - мост-то большевики построили, а храм почему-то не снесли, - забыли, наверно. Мэр Рыбинска не только большой сказочник, но и крутой лихач - у него более 40 (!!!) административок за превышение скорости и неаккуратную езду. Пару месяцев назад мэр Добряков совершил ДТП: будучи за рулем своего джипа, выехал на встречку и впечатался в легковушку - водитель легковушки до сих пор в больнице, весь переломанный. Добряков свою вину признаёт, но пострадавшему от этого не легче.

Интересно, свойственно ли Добрякову политическое лихачество. Вообще-то, не в его ситуации сейчас думать о переносе памятников - лучше бы занялся родным городом, который ветшает и сыплется на глазах, и никакими "потёмкинскими деревнями" эту разруху закамуфлировать уже не удаётся. Хитёр бобёр, ничего не скажешь - сначала за чужой счёт изменить площадь до неузнаваемости, а потом объявить, что Ленин, видите ли, в неё не вписывается. А может это вы, дорогие городские власти, не вписываетесь в представления горожан о прекрасном?

Кстати, о горожанах, мнение которых власти не спросили, а вот мы - спросили. Побеседовав с депутатами-коммунистами, мы сделали что-то вроде импровизированного "свободного микрофона", опросив прохожих об их отношении к облику площади. Абсолютное большинство опрошенных высказалось в стиле "надо нашу власть снести, а не памятник", многие отмечали уникальность и художественные достоинства памятника, и только одна мадам выступила в унисон с зомби-песней городских властей, мол, не вписывается.

Кстати, зайдя тут же, на Красной площади, в Рыбинский историко-художественный музей в здании бывшей хлебной биржи в квази-русском стиле, мы обнаружили макет памятника царю Александру, изваянный неким народным художником Чаркиным аж в 2010 году и планируемый к установке. Боюсь, нам придется разочаровать народного художника Чаркина - чарочку за установку его произведения на главной площади города ему поднимать не придётся.

Пообщавшись с жителями, мы решили навестить городскую администрацию - попробовать попасть на приём к мэру, его заместителям, любым должностным лицам, ответственным за историко-архитектурное наследие. Могу сказать, например, что, к чести властей Тарусы нам каждый раз, а приезжали мы неоднократно, удавалось встретиться и с главой города, и с депутатами, и даже поприсутствовать на заседаниях совета депутатов. Но не таков Рыбинск - телефон мэра не отвечал (говорят, был в Москве на учёбе), ни один его заместитель также не отозвался, и в департаменте архитектуры тоже нас встретила гробовая тишина. Не удалось поговорить, что вообще нонсенс, и с представителем городской пресс-службы, работа которой - реагировать на каждый запрос журналистов. Вот теперь мы с полным основанием можем написать, что руководство Рыбинска, второго по величине города Ярославщины - закрытое, недемократичное, келейное, не сумевшее наладить коммуникацию ни с собственным населением, ни с прессой, ни со здравым смыслом и логикой. Неудивительно, что партия власти в Ярославской области добилась таких космических, зашкаливающих рейтингов.

Искренне советуем и губернатору области Евраеву, и властям Рыбинска изучить опыт Тарусы, где власть, действуя как слон в посудной лавке и плюя на общественное мнение, попыталась переписать историю - ровно через год история "переписала" самих чинуш, выписав их с уютных тёплых кресел в никуда. Горожане тогда самоорганизовались и сохранили т о советской эпохе, на которую покусились идиоты-декоммунизаторы, вкусившие тридцать серебренников от заезжего олигарха с вывернутыми наизнанку мозгами. Сейчас в Тарусе власть поменялась, а советские названия остались на своих местах.

А вы спрашиваете, зачем нужен маленький мобильный летучий отряд;).