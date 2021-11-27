Сознательная тупость!...

Во фракции КПРФ после предательской встречи лидера с президентом, нарушения лесного законодательства депутатом В.Рашкиным ничего не меняется. Геннадий Андреевич даёт интервью в соцсетях в своей манере, как будто ничего в партии не происходит. В.Кашин проводит заседание Общероссийского штаба протестных действий под рубрикой "Не Москва ль за нами?" В связи с тем, что газету "Правда" народ не читает приведу большую цитату Владимира, которую он произнёс на штабе: "Он поблагодарил участников акций в честь Дня ВОср - 7 Ноября. Отметил, что, несмотря на трудности, связанные с коронавирусными ограничениями, мероприятия прошли достойно и для нынешних условий достаточно массово. Все структуры штаба активно поучаствовали в этой работе. Наша задача - эти важнейшие для нас даты отмечать на самом высоком уровне, показывая народу их значимость, разоблачая нелепые мифы, активно проводя разъяснительную работу среди граждан".

Что это? Набор слов, которые ничего не объясняют народу на счёт Общероссийского штаба протестных действий. Так в чём заключались протестные действия? В том, что он напомнил о рейдерским захватом совхоза имени Ленина директором которого является Грудинин. Во - первых Грудинин уже отстранён от руководства, а во - вторых в напоминании об этом и есть ваша работа? Не устали протестовать когда и где? В чём заключается участие структур штаба в этой работе? А в том, что в этот день они возложили венки и цветы к местам связанным с подвигами советских воинов, а также к могиле И.Сталина. Вся их работа заключается в возложении венков и цветов. Неужели В.Кашин купил венки и цветы на свои кровные? Люди, вы понимаете, что у меня даже такой идиотский вопрос возникает. И далее В.Кашин продолжает докладывать штабу о том, что в этот же день они отметят очередную годовщину Сталинской Конституции. В декабре отправят гуманитарный конвой детям Донбасса с площади совхоза имени Ленина. Значит совхоз укомплектует конвой подарками, а какова роль коммунистов? Ваши доходы не позволяют собрать некоторое количество продовольствия, подарков, может даже строительных материалов. Зданий то разрушено десятки если не сотни. Красиво живёте "господа" коммунисты фракции КПРФ.

Коммунисты никак не реагируют за исключением выступлений лидера на развал экономики и нищету народа. А это должно быть вашей главной протестной работой. А вот Н.Кричевский на радио "КП" с ведущим А.Ивановым говорит, что минфин является вредителем. Почему бы не поддержать заявление профессора?

Смотрите коммунисты и граждане не довольные политикой правительства что происходит в стране. И. Отраковский - офицер вооружённых сил призывает офицеров и солдат силовых структур объединиться против политики В.Путина. Довели не только рабочее население страны, но и силовые структуры до того, что офицер открыто призывает протестовать против политики президента. А коммунисты цветочки возлагают. А почему бы им не пойти в роты и поговорить не только с офицерским составом, но главное с рядовым. Узнать как служится, как относятся офицеры к рядовым и что думают о будущем военные? Агитаторы должны быть во всех силовых структурах. Читатель, как вы думаете почему так происходит в нашей стране? Никакого единения нет. Есть группы, сообщества по величине дохода. Даже среди медиков, учителей нет единства. Потому что главный врач, директор назначает себе миллионную зарплату а остальным что останется. Именно руководитель должен объединять свои коллективы, на самом деле получается всё наоборот. Не зря народ уже задаёт вопрос, а где армия?

На центральных каналах телевидения В.Соловьёв, О.Скабеева, А.Норкин открыто рассматривают вопрос возникновения войны между Украиной и Россией. Эксперты называют месяц когда ВСУ предпринят наступление на Донбасс. США с удовольствием подбрасывает вооружение и натаскивает инструкторами будущих вояк Украины. Война это люди и трата материальных ценностей, которых у России не так много. Они есть, но исчезают без следа за пределами страны. Как пишет газета "Правда" только за третий квартал текущего года из России выведено 33 миллиарда долларов. При этом Минфин с М.Мишустиным еле нашли 30 миллиардов рублей на повышение минимальной оплаты труда. Возможно Мишустин с Силуановым не знают о том, что из странны рекой уплывают миллиарды не деревянных, а долларов. А чиновники всех мастей живут и не обращают внимание на кризисные процессы в стране. Например, майор юстиции П.Шадрин являясь заместителем начальника следственного отдела г. Тюмени вдрызг пьяным на навороченной автомашине убивает двух рабочих на дороге. Оказывается он с друзьями отдыхали в ресторане. С зарплаты в ресторан не пойдёшь тем более сейчас. Начальник воинского полигона "Капустин Яр" генерал - майор продал 300 тонн армейского топлива и отправлен под домашний арест. Разве можно генерала арестовывать. В стране кризис, который длится уже более 30 лет, а чиновники всех мастей живут так как жили раньше и плевали они на кризис и народ, который их кормит. Уж если генералы воруют, то что говорить о рядовых граждан и так происходит по всей России.

Жириновский каждый день веселит народ своими предложениями и ругает своих коллег по думе. С.Миронов предложил отменить неприкосновенность депутатам. Естественно "Жирик" против. Он говорит, что если это предложение пройдёт то все депутаты будут молчать. А что толку, что они говорят не стесняясь 30 лет? Так уж лучше молчите, чтобы не нервировать народ.

В зоопарке содержится панда, на кормление в месяц расходуется 1 миллион, двести тысяч рублей, а рабочий, низовой бюджетник, рядовой учитель, врач получают в лучшем случае до 30 тысяч рублей. И давайте сравним жизнь министра сельского хозяйства Д.Патрушева. Не буду писать о его состоянии, в том числе о владении недвижимостью. Кто интересуется может посмотреть в интернете. А откуда такие средства? Думаю, что эти средства заработанные нищим народом, но не попавшие в бюджет. А продукция сельского хозяйства дорожает до 80 процентов.

В прошлой статье я упомянул о жизни Жириновского, которая описывается в книге "Грязная политика". Неужели коммунисты и сам Зюганов не читали эту книгу? Наверняка прочли, тогда почему не предложили Прокуратуре проверить и если всё что написано подтвердится возбудить уголовное дело. Жириновский над Зюгановым и вообще коммунистами издевается, назвал Ленина террористом, а они помалкивают и терпят хамство. Когда же Зюганов сам покинет лидерство партии? Возможно в партии уже не осталось членов, кроме фракции в думе и Бондаренко в Саратове. ЛДПР существует пока Жириновский у руля, а у коммунистов наоборот, пока Зюганов у руля партия валится.