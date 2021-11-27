Заставить судей Конституционного суда вертеться

А зачем?

А затем, что не совсем отупевшие читатели будут понимать, что в Конституционном суде не просто физически нет таких судей (лица в балахонах имеются), какими мы представляем себе судью, а нет хотя бы таких судей, какие требуются основами конституционного строя России, – нет избранных народом судей. А в Госдуме нет депутатов, поскольку депутаты Думы обязаны создать в России суды, соответствующие основам конституционного строя. Посему вообще нет никого, кто бы защищал интересы народа, а не интересы допустившей их до этой кормушки Администрации Президента. Соответственно, совершенно бессмысленно искать и в этой конторе, и вообще в России защиту конституционных прав народа.

Но бороться-то за эти права надо, иначе мы не люди, а овощи. В том числе, бороться и Конституционном суде, поскольку это трибуна, на которой власть обязана хоть что-то отвечать в ответ на обвинения себе.

Итак, в Конституционном суде есть 11 существ, считающих себя людьми и судьями, и мы можем предметно усомниться в этом, и в результате посмотреть даже без микроскопа, как эти «судьи» начнут изворачиваться.

Не хочу терять время на рассказ предыстории этой статьи – на рассказ о заявлениях в КС, поданных ещё К. Барабашом и В. Парфёновым, а затем и моих. Просто отсылаю любопытных с материалу «Конституционный Суд ещё раз подтвердил свою неконституционность и лишил заявителей доступа к правосудию» http://www.ymuhin.ru/node/2423/konstitucionnyy-sud-eshchyo-raz-podtverdil-svoyu-nekonstitucionnost-i-lishil-zayaviteley.

Мою жалобу в КС мне вернул ещё секретариат суда, я потребовал рассмотреть её судом, но суд своим определением отказался это делать. Однако ни в письме секретариата, ни в определении самого суда ни слова не было о том, у кого (в каком суде) я могу защитить свои права, которые отказался защищать Конституционный суд.

Посему я запросил суд разъяснить, в каком суде я могу защитить своё конституционной право, установленной статьёй 32 Конституции РФ? Дело в том, что по общепринятому и общепонятному принципу права, если суд не рассматривает по существу и возвращает заявителю его заявление о защите поруганных прав, то суд обязан разъяснить, в каком суде заявитель может эти свои права защитить. К примеру, часть 2 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса:

«2. О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами».

А Конституционный Суд своим определением от 28 сентября 2021 г. №1722-О-Р отказался это делать, поскольку «Согласно части первой статьи 83 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» определение Конституционного Суда Российской Федерации разъяснению не подлежит. Соответственно, ходатайство Ю.И. Мухина о даче такого разъяснения не может быть принято Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению».

Ну что же ту поделать? Никто и не ожидал от этих, прости господи, судей, что они примут правосудное решение. И 16 ноября 2021 года я сдал в приёмную КС в Москве ещё одно заявление. Поскольку оно очень длинное из-за формальных пунктов, то даю только мотивировочную его часть.

«VI. Описание обстоятельств, свидетельствующих о применении обжалуемых норм в конкретном деле Заявителя:

1. Назначение судей в Российской федерации Президентом и Советом Федерации лишило Заявителя права, предусмотренного частью 1 статьи 32 Конституции РФ, участвовать в делах судебной власти через своих представителей.

2. Назначение судей в Российской федерации Президентом и Советом Федерации лишило Заявителя права, предусмотренного частью 2 статьи 32 Конституции РФ, избирать в судьи честных и умных людей, а также самому быть избранным судьёй.

VII. Позиция заявителя по поставленному им вопросу и её правовое обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации (описание и аргументация предполагаемого нарушения положений Конституции Российской Федерации):

Статья 3 Конституции установила, что «единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ», «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти» и «высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». То есть власть в России можно получить только от народа, а не от какого-то президента - президент России не только не является источником власти, но и, согласно статье 10 Конституции, не является никаким самостоятельным государственным органом власти: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную». Никакой отдельной президентской власти основы конституционного строя не предусматривают.

Единственный источник власти - народ - вручает власть трём органам государственной власти России на свободных выборах. Если народ данное должностное лицо или его начальника не избирал на свободных выборах, то согласно Основам конституционного строя, такое лицо в России не власть.

Согласно статье 10 Конституции РФ: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны», - однако не может никакая власть быть самостоятельной, если членов этой власти отбирает другая власть, а тем более, преступники. Такая власть будет полностью зависимой и исполнять волю тех, кто членов этой власти отобрал и назначил. Согласно пунктам 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Закона РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации», по которым президент назначает или отбирает судей, судебная власть будет служанкой при президенте, исполнительных власти, местных властей или даже при государственных и уголовных преступниках.

Судов, как защитников конституционных прав народа, не станет.

В России ни одного судью, ни единого члена высших судебных органов народ не избирал, следовательно, в России отсутствуют предусмотренные Конституцией суды, а право граждан на рассмотрение их дел тем судом, который предусмотрен Основами конституционного строя, – избранным народом и независимым – попрано. Одновременно попрано право участия Заявителя:

- в управлении делами государства через своих представителей в судебных органах власти;

- в деле избрания Заявителем честных и умных людей в органы судебной власти;

- и в деле избрания судьёй самого Заявителя.

Пример Заявителя

Заявитель подал в Конституционный суд жалобу на нарушение его, указанных выше прав тем, что в России нет законов, которые бы устанавливали реализацию Заявителем:

- права на управлении делами государства через своих представителей в судебных органах власти;

- права на избрание Заявителем честных и умных людей в органы судебной власти;

- права на избрание судьёй самого Заявителя.

Но раз нет законов, то не может быть и судебного дела, в котором проявилась бы неконституционность этих законов, посему Заявитель и не указал конкретное судебное дело, в котором бы законом были нарушены его права. Повторю, поскольку конкретные права Заявителя были нарушены отсутствием необходимых законов для их реализации.

Получив жалобу Заявителя, судьи Конституционного Суда определением от 27 мая 2021 г. № 1129-О отказался в принятии её к рассмотрению на том основании, что к жалобе не «прилагаются судебные решения, подтверждающие применение обжалуемого нормативного акта судом при разрешении конкретного дела и исчерпание всех других внутригосударственных средств судебной защиты».

Таким образом, вместо защиты прав гражданина – суверена России, - судьи Конституционного Суда встали на защиту сочинённой ими же комплектности подаваемых в суд документов.

Согласно общим принципам права, если суд возвращает заявление без рассмотрения, то он обязан указать, какой иной суд должен защитить право Заявителя, иначе суд лишит Заявителя доступа к правосудию в нарушение статьи 46 Конституции РФ. И Заявитель просил судей Конституционного Суда разъяснить ему, в каком суде Заявитель может защитить своё конституционной право, установленной статьёй 32 Конституции РФ? Но судьи Конституционного Суда, проигнорировав вопрос Заявителя, своим Определением от 28 сентября 2021 г. № 1722-О-Р отказались разъяснить данный вопрос на том основании, что им в законе не указано разъяснять их же определения (хотя Заявитель просил суд разъяснить не определение, а в каком суде нужно защищать конституционные права, установленные статьёй 32 Конституции).

Таким образом, своими определениями от 27 мая 2021 г. № 1129-О и от 28 сентября 2021 г. № 1722-О-Р судьи Конституционного суда не просто отказались защищать права Заявителя, установленные в статье 32 Конституции, но и лишили Заявителя доступа к правосудию, поправ статью 46 Конституции РФ и статью 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»: «1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

Заявитель является частью суверена России и частью единственного источника государственной власти – народа. И если бы судьи Конституционного Суда получили свою власть от этого единственного источника власти, то есть были избраны народом на свободных выборах, как того требует статья 3 Основ конституционного строя России, то судьи Конституционного Суда не посмели бы так поиздеваться над Заявителем. Поэтому результат данного судебного дела доказывает, что часть 1 статьи 4 «Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации» Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» противоречит Конституции РФ, мало этого, противоречит Основам конституционного строя.

Общеизвестные примеры

В Москве судей не народ подбирает и избирает, а судей подбирают и этим фактически их избирают слуги президента - управление судебного департамента города Москвы. И его руководители, В. Липезин и Л. Лопатина, в 2015 г. были арестованы за хищения до 2 млрд руб., из которых свыше 300 млн руб. были похищены под предлогом, что эти деньги ушли на оплату переводчиков в судах.

Как следуют из сообщений РИА-Новости и других официальных СМИ, в московских судах услуги переводчиков стоили в среднем 165 рублей в час (из которых собственно переводчику доставалось 45, остальное посреднику), оплата велась на основании постановления судьи. И чтобы Липезину и Лопатиной деньги, выделенные на оплату переводчиков украсть, судьи Москвы обязаны были соучаствовать в краже вынесением фальшивых судебных постановлений. Без участия судей Москвы эта кража неосуществима.

Вот несколько фактов из уголовного дела Липезина и Лопатиной, просочившиеся в прессу. По сведениям из Преображенского райсуда г. Москвы, в оплату постановлений судей о привлечении к делу переводчиков из бюджета поступило 4,3 млн руб., а фактически на оплату реальных переводчиков ушло всего 50 тыс. руб. Остальное с помощью судей украдено! По сумме 1400 судебных постановлений о привлечении переводчиков, учтённых следствием, требовалось оплатить 13,7 млн руб., а за реально участвовавших в делах переводчиков заплачено всего 81 тыс. руб., остальное украдено. И всего на счёт посредников в воровстве со счёта управления Судебного департамента по Москве поступило 322,8 млн руб. бюджетных средств в оплату судебных постановлений о привлечении переводчиков, из которых 321,4 млн руб. «похищено путём обмана». Но и это не всё: сумма ущерба бюджету, нанесённого Липезиным и Лопатиной с соучастием ими же подобранных в судьи преступников, может составлять 1,5 млрд руб. по Москве и 0,5 млрд руб. по Московской области.

То есть в Москве уголовные преступники назначают судьями уголовных преступников. И преступники в судах г. Москвы, считающиеся судьями, не пресекали и не пресекают действий других преступников - в Следственном комитете России и Прокуратуре.

В январе 2019 года в интервью «Интерфаксу» тогдашний председатель Мосгорсуда сообщила о результатах работы судов присяжных: «За первые 6 месяцев действия этого закона в районные суды Москвы поступило 20 таких дел. И по 11 из них уже состоялись вердикты. Сразу отмечу, что, по сути, каждый второй вердикт - оправдательный. Причем в 4 случаях из 6 присяжные были единодушны в своем решении о невиновности. О чем это говорит?», - задала сама себе вопрос Егорова. Но ответ на этот вопрос один - 55% осуждённых в Москве – невиновны! И уголовные преступники в должностях судей осуждают таких подсудимых, у которых 12 честных граждан не увидели бы никакой вины.

Таким образом, бездействие Государственной думы РФ привело к тому, что в России вместо избранных народом в соответствии с Основами конституционного строя членов судебной власти, граждан судят люди, не имеющие на это права, а зачастую - члены преступного сообщества. А благодаря преступникам в судебных мантиях, уголовные дела фабрикуют откровенные преступники в СК и Прокуратуре.

VIII. Требование, обращённое в связи с жалобой к Конституционному Суду Российской Федерации:

Проверить соответствие Основам конституционного строя РФ и конституционным правам и свободам человека и гражданина:

Пункты 1-3, 5, 6 статьи 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» «Порядок наделения судей полномочиями»:

«1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, которое вносится на основании представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации.

2. Судьи кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

3. Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

5. Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения необходимых материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи Верховного Суда Российской Федерации представляет для назначения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо отклоняет представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю Верховного Суда Российской Федерации.

6. Назначение кандидатов на должности судей производится только при наличии положительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей».

И часть 1 статьи 4 «Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»:

«Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации».

Рассмотрение жалобы прошу провести с личным участием Заявителя и с позволением СМИ вести видеозапись и трансляцию».