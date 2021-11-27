Останина и Милонов могут запретить "Чапаева"

В Госдуму внесут законопроект о запрете показа и пропаганды кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений, сообщила РИА Новости глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации", — объяснила она.

Документ могут рассмотреть в весеннюю сессию.

Ранее заместитель Останиной в комитете Виталий Милонов заявил РИА Новости, что работа над проектом уже идет.

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За нетрадиционные отношения ничего не скажу, хотя кое какая классика и пострадает, но вот со сценами насилия как-то переборщили - придется запретить и "Александра Невского", и "Чапаева", и "Войну и мир", да и "Ленин в Октябре" под вопросом... Считай всю историческую классику на полку.

Ну и господин Милонов в качества соавтора товарища Останиной как-то не здорово. Чем такой альянс, лучше уж "Горбатую гору", ей-богу...

А.Б.