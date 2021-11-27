О внешней политике России

Марксистская классика верна в приоритете внутренней политики над внешней. Классовая сущность режима определяет все и вся. Но внешняя политика, и очень часто, становится детонатором бомбы. Да хотя бы вспомнить русско-японскую войну начала прошлого века, задуманную в роли "маленькой и победоносной". Но как известно, все обернулось революционными событиями 1905 года, да с вытекающими последствиями. Лавина сдвинулась с места.

Поэтому вопрос о внешней политике также важен, и для понимания формы социально-экономического кризиса. А тут еще тучи нагнетаются в связи с Украиной и Беларусью; и добавят ли они свою лепту в революционную ситуацию, немаловажный вопрос.

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С одной стороны, автор этих строк не согласен с категоричностью утверждений, что война России с Украиной неизбежна. Может быть, а может и не быть. Потому что таковая будет большим и видимым риском. Но песец может подкрасться с другой стороны; и что бывает даже чаще. То есть, и отношения с Беларусью могут превратиться в спусковой крючок больших проблем.

Ситуация с минским режимом весьма непредсказуемая. Позиции Лукашенко подорваны и внутренним неприятием народа, и международными санкциями. Да и возраст не меньше Путина; и пора подумать о решительной трансфертной комбинации. Разумеется, это проблема всех диктаторов, но Лукашенко выработал лимит совсем уж наглядно.

Еще раз, Украина имеет нехватку ресурсов, но зато западную поддержку. Единороссы имеют разлад с "партнерами", но зато значительные ресурсы. А вот Минск не имеет ни одного, ни другого. Да и со здоровьем "батьки", весьма похоже, нелады, и недавние революционные события потрепали нервы изрядно.

Так в том-то и проблема, что его тоталитарная система сивушнее всех. В частности, некоторые так называемые левые поддерживают белорусский режим ради "патриотизма"; и что, мол, оный борется с проклятыми либералами. Но это все равно, что пожар тушить керосином. Потому что оба, - и "батька", и "царь", - КРАДУТ ВЫБОРЫ с соответствующей коррупцией! Ведь это полная чушь, что первый получил восемьдесят процентов на последних президентских выборах. И тогда, даже допустим, эксплуатация внешних сил исчезает - но зато эксплуатация внутренних паразитов расцветает. А народу-то какая разница?!.. Что в лоб, что по лбу. Нужен такой "патриотизм", как собаке пятая нога.

А пока кому и выгодно обострение ситуации вплоть до войны для сохранения коррумпированной власти, так это Лукашенко. Тогда Кремль завязывается на поддержку Минска безусловно, и можно выставлять встречные интересы. История с мигрантами только начало. Даже допустим, и Москва приложила руку, чтобы надавить на сертификацию "Северного потока". Но если коготок увяз, всей птичке пропасть. Тогда Лукашенко может отчебучить что-то подобное в любой момент. Ну, а что, даешь славянский "патриотизм". И как будет выкручиваться Кремль, большой вопрос. Это еще надо посмотреть, кто у кого в заложниках. Поэтому риски не только и не столько со стороны Украины - но уже и со стороны Беларуси.

Да сама Москва и виновата. За что боролась, на то и напоролась. Раньше надо было думать, и дистанцироваться от идиота во время известных событий; да плюс была бы гигантская поддержка белорусов. А сейчас все ровно наоборот. Белорусы ненавидят Путина не меньше.

И опять-таки, вот вам наглядная иллюстрация связи внешней политики со внутренней. Сами основы путинской политики лживы изначально. Если развал Советского Союза был, по его лицемерным словам, величайшей катастрофой - то и надо оторвать яйца тем, кто этот развал устроил, и от Чубайса до Потанина. А если факт все же признан - тогда и нынешняя Россия нуждается в переменах. Но почему разваливать Советский Союз можно - а единороссовскую Россию уже нельзя?!.. Риторический вопрос. Тогда это обыкновенный застой и тоталитаризм.

Но тогда и вся внешняя политика портится до известного состояния. К примеру, любой западный политик может не верить крымским выборам. Ага, скажет он, Путин крадет свои выборы, и даже помогает Лукашенко в такой же краже. Значит, подделал и крымские. И доказывай сто лет, что не верблюд. Внутренний тоталитаризм гробит внешнюю политику.

Но, вообще-то, чему быть, того не миновать; и на то и революционная ситуация. А раз так, то же признание Крыма возможно только в виде СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Тогда мировой престиж нового советского государства будет огромным. Даже в разы больше, чем престиж первого Советского Союза.

Во-первых, весь мир объелся "либерализмом" уже с кризиса 2008 года. Дошло до того, что бастион капитализма США полон социалистическими настроениями. Да, в специфической форме; и вероятно, это не столько стремление к настоящему социализму, сколько к европейским стандартам; но все же, оборона треснула. И, представляете, появляется новый Советский Союз, и еще лучше старого?!.. Это будет такой эйфорией во всем мире, и от студенческих кампусов Штатов до низов Латинской Америки и Африки, что описать невозможно. Карнавалы бедняков в Бразилии; и всякие "коммунистические партии" сотнями, и только успевай отсеивать зерна от плевел. Короче, возьми старую майку, напиши на ней "Мade in Soviet Union", и желательно с портретом Гагарина, и будут разбирать по десять долларов штуку. Образно говоря, конечно; но мировых конкурентов можно потеснить весьма и весьма.

Во-вторых, можно и нужно конкурировать с Китаем гораздо жестче, и без нынешнего попустительства. Ведь каждый гражданин "срединной" воспитан с детства с уважением к Ленину-Сталину, и даже Си буксует перед таким авторитетом; а тут никто иной, как прямой наследник Ленина перед глазами, и возродившийся подобно красному дракону. Торговые, военные, финансовые переговоры можно вести гораздо жестче, и даже с позиции "старшего". Но тем более, появление СССР будет гигантским козырем в отношениях не только с Китаем, но и со всей Азией от Индонезии и Индии до Вьетнама и Филиппин. Великий СССР превратится в легенду вплоть до народных сказаний, и что былинный герой воскрес. А это огромный рынок.

И в-третьих, хитрому Евросоюзу придется крутиться, и подобно ужу на сковородке. Вот вам, брюссельские выпендрежники, абсолютно справедливые выборы; вот вам социальные стандарты не хуже, а то и лучше; вот вам современные экологические разработки; и уже не Евросоюз будет давить на Россию, а СССР на Евросоюз. Да взять ту же Восточную Германию, где "осси" так и не вмонтировались в среду "весси". Говорят, у многих ностальгия и по ГДР, и по просторам покинутого Союза столь велика, что демократическая модель Союза произведет гигантское впечатление уж точно, и вплоть до мыслей "а не вернуться ли на историческую родину". Отсюда и с НАТО можно будет разговаривать гораздо "предметнее".

Ну а, кто не захочет признавать Крым - в морду. Что ж поделать. Но уже со всей мощью современного Советского Союза.

Да и не мудрено. Все нынешние и почти бесправные российские регионы получат равный и поголовный статус мощных советских республик, и от Калининградской республики до Камчатской. Но отсюда и развязываются руки не только насчет Крыма, но и вообще всей Украины. Ах, Донбасс или Харьков хотят войти в состав советской федерации?!.. Да без проблем, и подобно присоединению Техаса к США или Испании к Евросоюзу. Чистой воды демократия, и пусть критики идут лесом. Или Армения или Киргизия хотят войти в Союз с соответствующими выгодами?!.. Ан нет, уже наравне со статусом Хабаровской советской республики или Пензенской, и ни на копейку больше. Тогда все справедливо и демократично, отсюда и расцвет экономики.

Следовательно, все это явно не сравнить с нынешним единороссовским бардаком. И поддержка тоталитарного Лукашенко и рядом не стояла. Пошел он со своими ворами куда подальше.

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Итого. Тоталитаризм ничем не лучше компрадорства, и хрен редьки не слаще. Но некоторые трудящиеся запутались в этом отношении. Вот де Путин или Лукашенко не ахти во внутренней и социальной сфере - но они, видите ли, или великие международные стратеги, или заботятся о национальной безопасности и бла-бла-бла.

Неверно! Уже и ФАКТИЧЕСКИ все катится ко внешнеполитическому бардаку, а что уж говорить концептуально. Украинский рынок потерян, молдавский рынок под большим вопросом; закавказский рынок уходит к Турции, и отношения с Пашиняном какие-то мутные; среднеазиатский рынок уходит к Китаю, и возня с талибами приведет к увеличению наркотраффика; запад вообще готовится не признавать российские выборы; так еще и белорусский рынок под большой угрозой! И не мудрено, коль белорусы ненавидят Путина как подельника Лукашенко все больше; и в случае чего, уйдут в Евросоюз мигом, а поляки и прибалты даже помогут. Но это будет катастрофой. "Стратеги", мать....

Но, разумеется, фактический бардак происходит и по отсутствию верной международной концепции. А она очевидна, и не надо плодить лишние сущности. Это второй Советский Союз точно также, как пятая французская республика, или четвертый фактический рейх. Вот и вся недолга.

Следовательно, никто не спорит, что современный глобализм приносит не только плюсы, но и минусы. Это наркотраффик и терроризм, офшоры, взаимосвязь инфляции, проблемы миграции, проникновение сект и тому подобное. Но лечить внешнюю заразу внутренним тоталитаризмом - это все равно что алкоголизм лечить настойкой боярышника.

Не надо кидаться ни в крайность закрытости тоталитаризма, ни в крайность проходного двора либерализма. А нужен СВОЙ ГЛОБАЛИЗМ в виде СССР, который нивелирует отрицательные и увеличивает положительные черты неизбежного процесса мировой специализации и кооперации. И первая попытка в виде Варшавского договора вкупе с международным рабочим и национально-освободительным движением была вполне успешной! Для первого захода - уже впечатляюще. А когда будет второй и современный заход - всем конкурентам полный карачун.

А пока внешняя и единороссовская политика России усугубляет ситуацию. Поддержка чокнутого Лукашенко усиливает неприятие восточных европейцев и ослабляет выдержку западных; янки плеснут бензинчика в эту топку; и можно настроить весь Евросоюз против путинской России с резким ухудшением экономики. Даже насквозь коммерческие элиты Евросоюза не пойдут на разрыв с США, Восточной Европой и собственными демократическими массами, и если количество российско-белорусского тоталитаризма перейдет в качество международного непризнания.

А вы говорите, "радетели национальной безопасности". Чушь. Беда уже не только во внутренней российской политике - но и во внешней. Кремлевская поддержка белорусского режима может привести к тому, что Евросоюз вынужден будет перейти к жесткой антироссийской позиции с соответствующим упадком экономики, и чтобы самому не потерять авторитет и внутри, и снаружи. А если Лукашенко еще и натворит что-нибудь мерзкое и очередное - вот вам и детонатор бомбы, и о чем и пошла речь. Поэтому социалистическая революция и второй Советский Союз нужны позарез хоть для внутренней политики, хоть для внешней. Иначе никак.