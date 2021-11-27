Анатолий Баранов: Росздравнадзор вдруг занялся сыском. Мониторит сети, пишет доносы...

Дал комментарий "Свободной прессе".

В России может начаться «охота» на антиваксеров. Как сообщают «Известия», Росздравнадзор выявил 37 антипрививочников, призывающих отказаться от вакцинации против коронавируса. Им может грозить уголовная ответственность.

О том, что Росздравнадзор начал собирать сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, стало известно 1 ноября после того, как постановление о начале такой процедуры подписала глава ведомства Алла Самойлова. Данные о противниках вакцинации собирали региональные отделения ведомства в соцсетях и СМИ. Особое внимание уделяли медицинским работникам. Глава Минздрава России Михаил Мурашко со своей стороны призвал привлекать врачей-антиваксеров, отговаривающих россиян от вакцинации против коронавируса, к уголовной ответственности. Он считает, что статьи могут быть применены к тем медикам, которые сами создают угрозу — заразившись самостоятельно, рискует передать заболевание другим людям.

«Известия» пишут, что с начала месяца в Следственный комитет и прокуратуру по всей России передали 37 материалов. Наибольшее количество антиваксеров было обнаружено в Карелии (18 материалов), в Ростовской (восемь материалов) и Волгоградской (пять материалов). Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

Откуда такой разброс? Дело в усердии региональных властей? Но тут и кроется опасность: что если отдельные регионы захотят выслужиться улучшить статистику — как это было в нашей стране с милицейскими «палками»? Да, и кого считать антиваксером?

— Никакого четкого определения слова «антиваксер», насколько мне известно, не существует, — подчеркивает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Тем более ни одним из правоохранительных органов не дано юридического определения этому понятию. Не существует данных о сколь-нибудь скоординированной деятельности «антиваксеров». О чем мы говорим тогда!

Если человек разместил у себя некие размышления, некие соображения, даже пусть и абсурдные по содержанию, это еще не агитация. Это, во-первых. А во- вторых, агитация — не всегда плохо, может быть, за нее надо еще и наградить… Допустим, ученый, врач и соратник Ленина - Богданов, основатель Института переливания крови, погиб во время одного из экспериментов на себе. Эксперимент на себя — это, возможно, и агитация, но разве это не подвиг? Разве это плохо? Даже если взгляды его и ошибочны. Хрестоматийный пример — профессор Петтенкофер, научный оппонент Луи Пастера, публично, на конференции выпил субстрат со смертельными вибрионами холеры — и не заболел, между прочим! Хотя в научном плане прав был, безусловно Пастер. Так и здесь — человек в соответствии со своими убеждениями, пусть и ошибочными, ставит на себе эксперимент — отказывается от вакцинации во время эпидемии. Это его право.

— Реально могут кого-то посадить? Ну, ладно еще можно понять преследование врачей, которые занимаются антипрививочной пропагандой с использованием служебного положения, но дойдет ли до преследования простых людей, блогеров?

— Может, и дойдет. Но меня смущает, что такое мирное, в общем, ведомство, как Росздравнадзор вдруг занялось сыском. Мониторит сети, пишет доносы… Если б я занялся таким делом, мне бы руки никто больше не подал, вне зависимости от моих мотивов… А тут дипломированные врачи занимаются сыскной работой, доносами, и не по службе даже, а по какому-то невероятному движению души… Низость, знаете ли.

— Нет ли ощущения, что власть, прибегая к репрессиям, расписывается в своей беспомощности?

— Есть ощущение, что «ответственные за эпидемию» уже не знают, как еще проявить себя и придумывают разные громкие акции, чтоб выделиться и получить поощрение начальства.

— В большинстве регионов антипрививочников не выявили. Плохо искали? Самый значительный «улов» в Карелии — 18 человек. А там наоборот — слишком хорошо искали?

— Думаю, все это связано больше с брезгливостью. В большинстве регионов соответствующие чиновники оказались людьми чистоплотными, а в некоторых — чересчур старательными не по уму.

Отношение к вакцинации и вообще к карантинным мерам у нас — это сублимация политики. Политическая активность общества искусственно «подморожена», стать «пособником Навального» откровенно страшно, и есть, чего бояться. Пример Рашкина — вот он, свежий. Вот в обществе политический накал и приобретают вещи на первый взгляд от политики далекие. Видите, у репрессивных органов уже и терминология соотвествующая — агитация, агитаторы, например. За что агитация? При чем тут Центр Э, борющийся с экстремизмом? Это ответ на сублимацию политики в обществе — имитация борьбы с экстремизмом. Опасный ли это инструмент? Естественно, опасный, если вас привлекают «политические» органы по политическим обвинениям при отсутствии политики как таковой.

— Как мы уже говорили, антиваксеры есть во всем мире. Но будут ли в других станах применять репрессии? Или Россия, как всегда, впереди планеты всей?

— Мир большой. Есть Голландия, а есть Белоруссия. Где-то и за неправильно надетую маску репрессируют, а где-то просто крутят пальцем у виска.