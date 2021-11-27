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Московский листок

Анатолий Баранов: Росздравнадзор вдруг занялся сыском. Мониторит сети, пишет доносы...

Опубликовано 27.11.2021 в разделе комментариев 4

суд закон
Анатолий Баранов: Росздравнадзор вдруг занялся сыском. Мониторит сети, пишет доносы...

Дал комментарий "Свободной прессе".

В России может начаться «охота» на антиваксеров. Как сообщают «Известия», Росздравнадзор выявил 37 антипрививочников, призывающих отказаться от вакцинации против коронавируса. Им может грозить уголовная ответственность. 

О том, что Росздравнадзор начал собирать сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, стало известно 1 ноября после того, как постановление о начале такой процедуры подписала глава ведомства Алла Самойлова. Данные о противниках вакцинации собирали региональные отделения ведомства в соцсетях и СМИ. Особое внимание уделяли медицинским работникам. Глава Минздрава России Михаил Мурашко со своей стороны призвал привлекать врачей-антиваксеров, отговаривающих россиян от вакцинации против коронавируса, к уголовной ответственности. Он считает, что статьи могут быть применены к тем медикам, которые сами создают угрозу — заразившись самостоятельно, рискует передать заболевание другим людям.

«Известия» пишут, что с начала месяца в Следственный комитет и прокуратуру по всей России передали 37 материалов. Наибольшее количество антиваксеров было обнаружено в Карелии (18 материалов), в Ростовской (восемь материалов) и Волгоградской (пять материалов). Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. 

Откуда такой разброс? Дело в усердии региональных властей? Но тут и кроется опасность: что если отдельные регионы захотят выслужиться улучшить статистику — как это было в нашей стране с милицейскими «палками»? Да, и кого считать антиваксером? 

— Никакого четкого определения слова «антиваксер», насколько мне известно, не существует, — подчеркивает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Тем более ни одним из правоохранительных органов не дано юридического определения этому понятию. Не существует данных о сколь-нибудь скоординированной деятельности «антиваксеров». О чем мы говорим тогда!

Если человек разместил у себя некие размышления, некие соображения, даже пусть и абсурдные по содержанию, это еще не агитация. Это, во-первых. А во- вторых, агитация — не всегда плохо, может быть, за нее надо еще и наградить… Допустим, ученый, врач и соратник Ленина - Богданов, основатель Института переливания крови, погиб во время одного из экспериментов на себе. Эксперимент на себя — это, возможно, и агитация, но разве это не подвиг? Разве это плохо? Даже если взгляды его и ошибочны. Хрестоматийный пример — профессор Петтенкофер, научный оппонент Луи Пастера, публично, на конференции выпил субстрат со смертельными вибрионами холеры — и не заболел, между прочим! Хотя в научном плане прав был, безусловно Пастер. Так и здесь — человек в соответствии со своими убеждениями, пусть и ошибочными, ставит на себе эксперимент — отказывается от вакцинации во время эпидемии. Это его право.

— Реально могут кого-то посадить? Ну, ладно еще можно понять преследование врачей, которые занимаются антипрививочной пропагандой с использованием служебного положения, но дойдет ли до преследования простых людей, блогеров? 

— Может, и дойдет. Но меня смущает, что такое мирное, в общем, ведомство, как Росздравнадзор вдруг занялось сыском. Мониторит сети, пишет доносы… Если б я занялся таким делом, мне бы руки никто больше не подал, вне зависимости от моих мотивов… А тут дипломированные врачи занимаются сыскной работой, доносами, и не по службе даже, а по какому-то невероятному движению души… Низость, знаете ли.

— Нет ли ощущения, что власть, прибегая к репрессиям, расписывается в своей беспомощности? 

— Есть ощущение, что «ответственные за эпидемию» уже не знают, как еще проявить себя и придумывают разные громкие акции, чтоб выделиться и получить поощрение начальства.

— В большинстве регионов антипрививочников не выявили. Плохо искали? Самый значительный «улов» в Карелии — 18 человек. А там наоборот — слишком хорошо искали? 

— Думаю, все это связано больше с брезгливостью. В большинстве регионов соответствующие чиновники оказались людьми чистоплотными, а в некоторых — чересчур старательными не по уму.

Отношение к вакцинации и вообще к карантинным мерам у нас — это сублимация политики. Политическая активность общества искусственно «подморожена», стать «пособником Навального» откровенно страшно, и есть, чего бояться. Пример Рашкина — вот он, свежий. Вот в обществе политический накал и приобретают вещи на первый взгляд от политики далекие. Видите, у репрессивных органов уже и терминология соотвествующая — агитация, агитаторы, например. За что агитация? При чем тут Центр Э, борющийся с экстремизмом? Это ответ на сублимацию политики в обществе — имитация борьбы с экстремизмом. Опасный ли это инструмент? Естественно, опасный, если вас привлекают «политические» органы по политическим обвинениям при отсутствии политики как таковой.

Как мы уже говорили, антиваксеры есть во всем мире. Но будут ли в других станах применять репрессии? Или Россия, как всегда, впереди планеты всей? 

— Мир большой. Есть Голландия, а есть Белоруссия. Где-то и за неправильно надетую маску репрессируют, а где-то просто крутят пальцем у виска.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик7933 написал 27.11.2021 11:45
с чего начинал жиденок Гитлер - переодел полицию в черную форму?
с чего начинал жиденок Гебельс - объявил Сионизм высшей формой развития людей?
с чего на сифилисный Ленин - объявил русских врагами Сионизма ?
с чего начинал жиденок Троцкий - с уничтожения миллионов русских людей?
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Re: Нет фашистам и их пособникам!
дог написал 27.11.2021 11:39
Верно, фашисты перешли в наступление, необходимо сопротивляться....
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Поклонение фальшивым кумирам вредно для выживания!
Агент Сириуса написал 27.11.2021 11:06
Пастер как и Кох были большими жуликами! История земной науки злостно сфальсифицирована!
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Нет фашистам и их пособникам!
Эрнст Тельман написал 27.11.2021 11:03
Это и есть обыкновенный фашизм. А Роспотребжор - самая, что ни на есть, фашистская организация. Вспомните фашистские аусвайсы "здоровья"! История повторяется! Те, кто не будет бороться против фашиков, окончат свои никчемные жизни в российских бухенвальдах-ГУЛАГах!
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