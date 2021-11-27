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Московский листок

Полный Делягин N18

Опубликовано 27.11.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, доктора экономических наук Михаила Делягина.



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