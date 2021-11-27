Два в одном: взрывы на производстве

По факту возгорания на заводе в Дзержинске возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Как говорится, "мизера ходят парами" - еще продолжается траур на Кузбассе, а уже аналогичное происшествие на заводе боеприпасов, аналогичное по сути - пренебрежение требованиями безопасности, наплевательское отношение к жизням рабочих, проще говоря - раздолбайство. Такой статьи нет в УК РФ, а надо бы, и с тяжелыми санкциями...

На заводе имени Свердлова в Дзержинске было 4 взрыва в цехе по производству октогена, произошло частичное обрушение кровли и пожар на 900 квадратных метрах. Сообщают о двух пострадавших, в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что сработала пожарная сигнализация, после чего раздались несколько взрывов, а все началось с пожара в одном из цехов.

Уверен, что в дальнейшем появятся неприятные подробности, о которых сейчас умалчивают.

А.Б.