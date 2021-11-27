Зеленский рассмотрит просьбу запретить россиянам въезд на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко о введении запрета для граждан России на посещение территории Украины. Он поручил изучить дополнительные ограничения на въезд для россиян и определить, соответствуют ли текущие правила интересам национальной безопасности страны, говорится на сайте офиса президента.

Соответствующую петицию зарегистрировал на сайте президента бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России, признана экстремистской и террористической) Сергей Стерненко. В начале ноября она набрала необходимые для её рассмотрения более 25 тысяч голосов.

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Я так понимаю, много петиций приходит в офис президента. И далеко не на все из них президет реагирует в позитивном ключе.

И не дай бог, наш ограниченно одаренный МИД ответит симметрично! По большому счету, гражданам РФ на Украине особо делать и нечего, разве что по родственным делам, ну так "лучше вы к нам".

А украинцы должны ездить, особенно в Крым, который Зеленский и Ко все пытаются возвращать. Походить по нормально освещенным улицам, купаться на благоустроенных пляжах, где не срут в кабинках, помыться горячей водой, которая в кране круглые сутки... На автобусе проехаться, нормальном чистом, современном, на поезде, где не несет дерьмом из сортира на весь вагон.

Да и вообще по России проехаться неплохо. Посмотреть на хорошее и плохое - как же без него, без плохого? И сравнить хорошее с хорошим, а плохое с плохим...

А.Б.