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Московский листок

Зеленский рассмотрит просьбу запретить россиянам въезд на Украину

Опубликовано 27.11.2021 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Зеленский рассмотрит просьбу запретить россиянам въезд на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко о введении запрета для граждан России на посещение территории Украины. Он поручил изучить дополнительные ограничения на въезд для россиян и определить, соответствуют ли текущие правила интересам национальной безопасности страны, говорится на сайте офиса президента.

Соответствующую петицию зарегистрировал на сайте президента бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России, признана экстремистской и террористической) Сергей Стерненко. В начале ноября она набрала необходимые для её рассмотрения более 25 тысяч голосов. 

***

Я так понимаю, много петиций приходит в офис президента. И далеко не на все из них президет реагирует в позитивном ключе. 

И не дай бог, наш ограниченно одаренный МИД ответит симметрично! По большому счету, гражданам РФ на Украине особо делать и нечего, разве что по родственным делам, ну так "лучше вы к нам".

А украинцы должны ездить, особенно в Крым, который Зеленский и Ко все пытаются возвращать. Походить по нормально освещенным улицам, купаться на благоустроенных пляжах, где не срут в кабинках, помыться горячей водой, которая в кране круглые сутки... На автобусе проехаться, нормальном чистом, современном, на поезде, где не несет дерьмом из сортира на весь вагон.

Да и вообще по России проехаться неплохо. Посмотреть на хорошее и плохое - как же без него, без плохого? И сравнить хорошее с хорошим, а плохое с плохим...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
расстегай написал 27.11.2021 14:56
По большому счету, гражданам Украины на России особо делать и нечего, разве что по родственным делам. Там арестовать могут за пост в фейсбуке. И посадить. Не, это россиянам надо съездить в Украину, посмотреть на Европу. Понять что такое свобода, демократия, отсутствие страха, равенство прав. На Крым украинцы как не ехали так и не поедут. Тратить деньги на оккупированной территории никто не будет. Хотя цена на аренду жилья в Крыму уже ниже чем на Азове или в Одессе и ее окрестностях.
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(без названия)
Ярлан Зей написал 27.11.2021 14:35
А россиянам надо проехаться на Донбасс. Посмотреть на заброшенные города, руины заводов, порезанных на металл, на затопленные шахты, на беспросветную нищету и разруху, которую устроила Россия на оккупированных территориях. Или на Абхазию съезить, на Осетию. Посмотреть на заброшенную пустую Очамчиру, на коров среди руин, на прекрасную природу и бандитское государство, которое создала и содержит Россия чтобы нагадить Грузии
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